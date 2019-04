CM Snooker: Surpriză de proporții - Ronnie O'Sullivan, eliminat din primul tur la Crucible de un amator - James Cahill

Englezul James Cahill a reușit cel mai important rezultat al carierei după ce l-a eliminat de la Crucible pe Ronnie O'Sullivan, scor 10-8. Câștigător de cinci ori al titlului mondial, "The Rocket" a părăsit Campionatul Mondial de Snooker încă din runda inaugurală.





Venit din calificări James a scris istorie la Crucible, aceasta fiind una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției (în vârstă de 23 de ani, el este primul amator care să participe la CM). Cahill a condus la un moment dat cu 8-5, Ronnie a avut puterea să revină și să dea senzația că va evita înfrângerea (a fost 8-8), însă până la urmă James a avut sânge rece și precizie în lovituri (10-8).





Cahill îl va întâlni pe scoțianul Stephen Maguire în optimile Campionatului Mondial de Snooker.



"E normal să fiu dezamăgit, însă asta a fost să fie. Am încercat să dau tot ce am mai bun, nu a fost suficient pentru a mă califica. Am făcut destule erori, iar el a jucat foarte bine, îl felicit pe această cale. Îmi voi lua câteva zile libere, iar apoi mă voi întoarce la muncă" - Ronnie O'Sullivan, într-o conferință de presă.







