The Rocket rescrie istoria snooker-ului: Ronnie O'Sullivan a câștigat pentru a șaptea oară Campionatul Regatului Britanic

Ronnie O'Sullivan a trecut cu 10-6 de Mark Allen, victorie în urma căreia a reușit să câștige pentru a șaptea oară (record absolut) Campionatul Regatului Unit la snooker (l-a devansat pe Steve Davis, cu 6 titluri).





Succesul obținut duminică seară îl trimite pe Ronnie în istoria snooker-ului: este primul jucător care triumfă de 19 ori în turneele din "Tripla Coroană" (tocmai l-a depășit pe Stephen Hendry, cel care adunase 18 victorii cumulate la Campionatul Regatului Unit, Masters și la Campionatul Mondial de snooker).



Ajuns la 43 de ani, O'Sullivan și-a trecut în palmares al treilea titlu din acest sezon, după victoriile de la Masters-ul de la Shanghai și de la turneul Champions of Champions. The Rocket a ajuns la al 34-lea titlu în turneele de puncte, aflându-se la doar două lungimi în urma lui Stephen Hendry (recordman cu 36 de victorii).





Când a câștigat Ronnie Campionatul Regatului Unit: 1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 și 2018.





"Mă bucur că am trecut linia de final, Mark m-a pus sub presiune constant. Sunt foarte fericit că am reuşit să bat recordul lui Steve Davis şi pe cel al lui Hendry. Este o cifră incredibilă, va fi greu de bătut, poate că voi fi mort până când va reuşi cineva să-mi doboare recordul" - Ronnie O'Sullivan, pentru Eurosport.