Campionatul Regatului Unit: Ronnie O'Sullivan, victorie în ziua în care a împlinit 43 de ani (6-1 cu Jack Lisowski) - The Rocket s-a calificat în sferturi

Snooker

În ziua în care a împlinit 43 de ani, Ronnie O'Sullivan a obținut calificarea în sferturile Campionatului Regatului Unit la Snooker, "The Rocket" trecând cu 6-1 de Jack Lisowski.





Partida nu a început bine pentru Ronnie, Jack fiind cel care a câștigat primul frame. Lisowski a avut șansele sale să mai puncteze pe tabelă, dar erorile mari (în special la bila neagră) au făcut diferența până la urmă.







Cel mai mare break reușit de Ronnie a fost de 118 puncte. O'Sullivan este pentru a 17-a oară în carieră în sferturi la Campionatul Regatului Unit.







Ronnie O'Sullivan vs Jack Lisowski:





Puncte reușite: 560-163

Bile trimise în buzunar: 155-49

Procentajul de reușită al loviturilor: 92%-80%

Loviturile de distanță: 53%-60%

Loviturile de siguranță: 63%-75%

Cel mai mare break: 118-42.





În sferturi, Ronnie se va duela cu învingătorul partidei dintre Martin O'Donnell (59 mondial) vs Junhui Ding (8 mondial).





Se mai dispută miercuri în optimi:



Stephen Maguire vs Mark Williams (în desfășurare)

Mark Allen vs Neil Robertson (de la 21:00)

Lu Ning vs Tom Ford (de la 21:00)





Vor avea loc joi:



Martin O'Donnell vs Junhui Ding

Judd Trump vs Joe Perry

Sunny Akani vs Stuart Bingham

Kyren Wilson vs Barry Hawkins.







"Betway UK Championship" se dispută în perioada 27 noiembrie - 9 decembrie, are premii totale în valoare de £850,000, se dispută la York (Barbican Centre), iar marele campion va încasa un cec în valoare de £170,000. Ronnie O'Sullivan este campionul en-titre al competiției.