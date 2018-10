Snooker, Open-ul Angliei: Ronnie O'Sullivan vs Luo Honghao în sferturi

Ronnie OSullivan a obținut, joi, calificarea în sferturile Open-ului Angliei la snooker, după ce l-a învins fără nicio emoție pe scoțianul Eden Sharav (4-1). În aceeași fază a competiției au mai ajuns, printre alții, Ryan Day, Mark Davis și Stephen Maguire.





Ce rezultate au fost în optimi:





Stephen Maguire vs Zhou Yuelong 4-0

Ryan Day vs Judd Trump 4-2

Ali Carter vs Daniel Wells 4-3

Mark Davis vs John Higgins 4-2

Luo Honghao vs Neil Robertson 4-2

Noppon Saengkham vs Robert Milkins 4-3

Ronnie O'Sullivan vs Eden Sharav 4-1

Stuart Bingham vs Ricky Walden 4-0





Program sferturi:





Stuart Bingham vs Ali Carter

Ryan Day vs Mark Davis

Ronnie O'Sullivan vs Luo Honghao

Noppon Saengkham vs Stephen Maguire.





Competiția poate fi urmărită în România pe Eurosport.





Cum arată TOP 10 în snooker-ul mondial:





1 Mark Selby 1,410,375

2 Mark Williams 1,022,500

3 Ronnie O'Sullivan 871,500

4 John Higgins 795,525

5 Judd Trump 617,000

6 Barry Hawkins 575,225

7 Ding Junhui 514,525

8 Shaun Murphy 441,250

9 Kyren Wilson 433,225

10 Neil Robertson 353,000.