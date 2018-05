CM Snooker: Mark Williams continuă competiția de la Sheffield - Programul complet al sferturilor

Mark Williams 13-7 Robert Milkins





Scorul pe frame-uri, în paranteză este trecut break-ul: (65) 88-53, (87) 124-15, 19-74 (55), 23-90 (74), (53) 107-15, 28-72, 65-40, 71-51, 75-33, 0-68 (68), 21-65 (51), 71-27, (69) 72-45, (58) 93-39, 3-73 (73), (51) 58-22, (101) 116-1, 0-77, (83) 83-0, (72) 85-0.



Program sferturi:



Mark Allen vs Kyren Wilson

John Higgins vs Judd Trump

Ding Junhui vs Barry Hawkins

Mark Williams vs Ali Carter



Se vor disputa marți:





De la ora 12:00





De la ora 16:30