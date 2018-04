CM Snooker: Ronnie O'Sullivan, eliminat în optimi - "The Rocket", trimis acasă de Ali Carter (13-9)

Opt ani a așteptat Ali Carter o victorie în fața lui O'Sullivan, Ronnie fiind un adevărat coșmar pentru adversarul său. Prima întâlnire directă a avut loc in 2001, la UK Championship, iar O'Sullivan s-a impus cu 9-2 (cel mai bun din 17 frame-uri).De la acel moment, Ronnie a adunat în total nu mai puțin de 16 victorii, iar Carter doar una singură (2010 Championship League - succes obținut cu 3-1). Din acestea, două au fost dureroase pentru Ali: în finala CM din 2008 și 2012.Așteptarea a luat însă sfârșit odată cu întrecerea din acest an de la Crucible. Cotat cu șansa a doua la victorie (nici nu avea cum să fie altfel), Carter a fost jucătorul mai bun, acesta fiind în permanență la conducerea confruntării din optimi.Cu toate că a dat la un moment dat semne de revenire (de la 3-8, Ronnie s-a apropiat în mai multe rânduri la doar două frame-uri distanță de adversar), O'Sullivan a sfârșit prin a fi eliminat, acesta comițând erori prea mari pentru valoarea sa.Bucuria lui Ali de la finalul disputei spune multe despre frustrările acumulate în atâtea înfrângeri adunate în fața lui Ronnie."Sunt foarte fericit după această victorie. El (n.r. Ronnie) este un jucător fantastic, dar astăzi a fost ziua mea. A revenit de multe ori împotriva mea, însă acum am reușit să îi fac față. A fost multă tensiune la mijloc, este o victorie mare pentru mine, dar sunt doar în sferturi, mai este mult de muncă. Îmi doresc un titlu mondial în CV" -"Nu am fost îndeajuns de bun. Ali a fost un adversar prea puternic, a fost primul la fiecare , a avut rolul de Mayweather împotriva mea. A meritat pe deplin victoria" -Puncte reușite: 1085 - 1154Medie puncte pe frame: 49.32 - 52.45Medie timp între lovituri: 25,6 - 18,1 secBreak-uri de peste 100 de puncte: 1-2 (115 vs 121, 105).61-16, 0-121 (121), 25-105 (61), 56-16, (115) 134-0, 23-96 (96), 74-6, (68) 104-17, 63-21, 71-32, (72) 72-12, 21-76 (55),7-86 (55), (51) 73/ 54 (54), 0-79 (79), 0-105 (105), 37-66 (66), (63) 82-25, 58-29, 0-130 (59, 71), (51) 61-54 (54), (51) 63-8.Disputele din turul întâi se vor juca după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula va fi "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).* începand de la prima editie, din 19271 Joe Davis - 152 Fred Davis, John Pulman - 83 Stephen Hendry - 74 Ray Reardon, Steve Davis 65 Ronnie O'Sullivan 56 John Higgins 47 John Spencer, Mark Selby 38 Walter Donaldson, Alex Higgins, Mark Williams - 2.Dintre toți cei enumerați, în activitate se mai află doar următorii: Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams și Mark Selby.Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Stephen Hendry (27).Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Steve Davis (30).Marele câștigător al Campionatului Mondial va încasa un premiu de £425,000, în timp ce finalistul va fi răsplătit cu £180,000.