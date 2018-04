​CM Snooker: Ronnie O'Sullivan, în turul doi - Revenire spectaculoasă după ce a fost condus cu 6-3 de Stephen Maguire

Ronnie O'Sullivan, in turul doi la CM de snooker

​Ronnie O'Sullivan (favoritul numărul 2) s-a calificat în turul al doilea al Campionatului Mondial de Snooker, revenind spectaculos în fața lui Stephen Maguire (locul 18 mondial). Prima sesiune a fost dominată de Maguire, care a condus cu 4-0 și 6-3, însă "The Rocket" a întors soarta meciului, câștigând 7 din cele 8 frame-uri ale sesiunii a doua. S-a terminat 10-7 pentru cvintuplul campion mondial.







Ronnie O'Sullivan vs Stephen Maguire 10-7, scorul pe frame-uri (în paranteză este break-ul): 13-108 (101), 27-61, 0-101 (95), 33-66, 66-21 (54), 118-0 (118), 110-0 (110), 39-74, 31-96 (84), 76-0, 86-49 (86), 65-50, 1-89 (84), 69-4, 67-52 (53), 77-17 (77), 66-14.







În runda următoare, Ronnie O'Sullivan îl va întâlni pe învingătorul dintre Ali Carter și Graeme Dott.





S-a mai jucat astăzi:





Mark Allen vs Liam Highfield 6-3 (sesiunea 1)





Se vor mai disputa duminică:





De la ora 16:30



Shaun Murphy vs Jamie Jones (sesiunea 1)

Ali Carter v Graeme Dott 3-6 (sesiunea 2)



De la ora 19:00



Kyren Wilson vs Matthew Stevens 7-2 (sesiunea 2)

Marco Fu vs Lyu Haotian 3-6 (sesiunea 2)











Cum se joacă la Campionatul Mondial



Disputele din turul întâi se vor juca după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula va fi "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.



În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".



Cum se va juca în finală



Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).



Jucatorii cu cele mai multe titluri



* începand de la prima editie, din 1927

1 Joe Davis - 15

2 Fred Davis, John Pulman - 8

3 Stephen Hendry - 7

4 Ray Reardon, Steve Davis 6

5 Ronnie O'Sullivan 5

6 John Higgins 4

7 John Spencer, Mark Selby 3

8 Walter Donaldson, Alex Higgins, Mark Williams - 2.



Dintre toți cei enumerați, în activitate se mai află doar următorii: Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams și Mark Selby.





Cele mai multe apariții consecutive la CM: Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Stephen Hendry (27).



Cele mai multe apariții: Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Steve Davis (30).



Marele câștigător al Campionatului Mondial va încasa un premiu de £425,000, în timp ce finalistul va fi răsplătit cu £180,000.





În România, Campionatul Mondial poate fi urmărit în direct pe Eurosport.









