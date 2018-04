CM Snooker: Șocul primului tur - Mark Selby, campionul en-titre, învins de Joe Perry

Joe Perry, victorie in fata lui Mark Selby

Cu trei titluri în ultimii patru ani, Mark Selby se anunța a fi marele favorit pentru câștigarea trofeului și la ediția din acest an a Campionatului Mondial de Snooker. Calculele de pe hârtie au fost date peste cap de Joe Perry, care i-a "frânt" lui Selby încă din primul tur visul unui al treilea titlu consecutiv. Jucătorul de pe locul 22 mondial s-a impus cu 10-4, obținând calificarea în runda a doua a competiției de la Sheffield.





Mark Selby vs Joe Perry 4-10, scorul pe frame-uri (în paranteză este break-ul): 31-69 (52), 57-65, 0-98 (56), 22-81 (63), 90-8 (74), 92-6 (92), 15-100 (59), 5-85 (84), 4-109 (109), 0-64, 101-30 (84), 95-39, 24-88 (76), 0-90 (90).





"Am foarte mult respect pentru el (n.r Mark Selby) și este o victorie frumoasă. Când învingi numărul 1 mondial, campionul mondial, este un sentiment minunat, indiferent de turneu. Să o faci la Crucible este și mai special. Mark este cel mai bun jucător pe care îl avem, este cel mai bun ambasador și nu am vrut să sărbătoresc prea mult la sfârșit. Am prea mult respect față de el, trebuie să fie oribil pentru el să piardă. " - Joe Perry.





Înfrângeri în primul tur la CM pentru campionii en-titre:





1982 Steve Davis 1-10 Tony Knowles

1986 Dennis Taylor 6-10 Mike Hallett

2000 Stephen Hendry 7-10 Stuart Bingham

2007 Graeme Dott 7-10 Ian McCulloch

2012 Neil Robertson 8-10 Judd Trump

2016 Stuart Bingham 9-10 Ali Carter

2018 Mark Selby 4-10 Joe Perry





Scorurile înregistrate după prima sesiune a meciurilor:





Marco Fu - Lyu Haotian 3-6

Ali Carter - Graeme Dott 3-6

Ronnie O'Sullivan - Stephen Maguire 3-6

Kyren Wilson - Matthew Stevens 7-2



Se vor disputa duminică:





De la ora 12:00





Mark Allen vs Liam Highfield (sesiunea 1)

Ronnie O’Sullivan vs Stephen Maguire (sesiunea 2)



De la ora 16:30





Shaun Murphy vs Jamie Jones (sesiunea 1)

Ali Carter v Graeme Dott (sesiunea 2)



De la ora 19:00





Kyren Wilson vs Matthew Stevens (sesiunea 2)

Marco Fu vs Lyu Haotian (sesiunea 2)











Cum se joacă la Campionatul Mondial





Disputele din turul întâi se vor juca după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula va fi "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.



În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".



Cum se va juca în finală



Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).





Jucatorii cu cele mai multe titluri



* incepand de la prima editie, din 1927

1 Joe Davis - 15

2 Fred Davis, John Pulman - 8

3 Stephen Hendry - 7

4 Ray Reardon, Steve Davis 6

5 Ronnie O'Sullivan 5

6 John Higgins 4

7 John Spencer, Mark Selby 3

8 Walter Donaldson, Alex Higgins, Mark Williams - 2.



Dintre toti cei enumerati, in activitate se mai afla doar urmatorii: Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams si Mark Selby.





Cele mai multe apariții consecutive la CM: Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Stephen Hendry (27).







Cele mai multe apariții: Ronnie O'Sullivan (26) - Recordul îi aparține lui Steve Davis (30).



Marele castigator al Campionatului Mondial va incasa un premiu de £425,000, in timp ce finalistul va fi rasplatit cu £180,000.





În România, Campionatul Mondial poate fi urmărit în direct pe Eurosport.