VIDEO Ronnie O'Sullivan a reușit al 14-lea break de 147 de puncte din carieră

Ronnie a fost într-una din acele zile în care împletește loviturile geniale cu erorile neașteptate. A bifat un break maxim, dar a pierdut fără de drept de apel încă din turul întâi, scor 6-2.Break-ul de 147 de puncte îi va aduce lui O'Sullivan un cec în valoare de £35.000. În plus, Ronnie are șanse mari să mai încaseze £7.000 de lire pentru break-ul maxim al competiției.Suma totală câștigată de ”The Rocket” în acest sezon ajunge la £845.500.Ronnie a pierdut patru frame-uri la rând în fața numărului 73 mondial înainte de a puncta pe tabelă cu break-ul maxim.Este al 137-lea break maxim din istoria snooker-ului profesionist și al șaselea al sezonului în curs.1 Ronnie O'Sullivan 142 Stephen Hendry 113 John Higgins 84 Ding Junhui 65 Shaun Murphy 5 etc.