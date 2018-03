Romanian Snooker Masters: Stuart Bingham, in finala - Victorie cu 5-2 in fata lui Ali Carter

Campion mondial in 2015, Bingham a avut puterea sa revina si sa intoarca in favoarea sa soarta calificarii in finala competitiei bucurestene (victorie cu 5-2, in semifinale se joaca dupa sistemul cel mai bun din 9).In cea de-a doua semifinala a Romanian Snooker Masters se vor intalni Ryan Day si Kyren Wilson.Romanian Snooker Masters este un turneu demonstrativ si se disputa la Circul Metropolitan din Bucuresti, in perioada 14-18 martie 2018. Castigatorul competitiei va incasa un cec in valoare de 40.000 de euro, iar turneul este dotat cu premii totale in valoare de 200.000 de euro.