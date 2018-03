Romanian Snooker Masters: John Higgins, in sferturile competitiei de la Bucuresti - Barry Hawkins, eliminat

Barry Hawkins - Ryan Day 2-4John Higgins - Anthony McGill 4-2Judd Trump - Luca Brecel / scorul intalnirilor directe: 3-1Mark Allen - Kyren Wilson/ scorul intalnirilor directe: 5-5Mark Williams - Ali Carter 0-4Mark King - Stephen Maguire 0-4Stuart Bingham - Neil Robertson 4-3Mark Selby - Liang Wenbo 2-4Ali Carter - Stephen MaguireLiang Wenbo - Stuart BinghamRyan Day - John HigginsPartidele din primele doua tururi, programate de miercuri pana vineri (14-16 martie), se disputa dupa sistemul cel mai bun din 7 frame-uri. Semifinalele se vor desfasura sambata, 17 martie, dupa sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, in timp ce finala de duminica (18 martie) se va juca in doua sesiuni, dupa sistemul cel mai bun din 19 frame-uri.Romanian Snooker Masters este un turneu demonstrativ si se disputa la Circul Metropolitan din Bucuresti, in perioada 14-18 martie 2018. Castigatorul competitiei va incasa un cec in valoare de 40.000 de euro, iar turneul este dotat cu premii totale in valoare de 200.000 de euro.