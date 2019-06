Toni Nadal, performanța lui Rafa la Roland Garros și ce credea în 2005: "Eram ușurat. Mă gândeam că nu va părăsi circuitul fără un Grand Slam"

"12 titluri... Este incredibil! Când l-a învins pe Roger Federer și a obținut prima calificare în finală, la prima sa participare, a fost uimitor. Apoi, când a câștigat împotriva lui Puerta (n.r. Mariano Puerta), am fost ușurat, mi-am spus: 'Asta e, a câștigat unul, nu va părăsi circuitul ATP fără un titlu de Grand Slam. Și în fiecare an am zis: 'oh, încă unul, apoi încă unul'.





Înainte de fiecare finală aici, îi spun lui Rafael: 'Pentru tine e greu, ești emoționat, dar nu ai mare lucru de pierdut. 1 titlu, 7 sau 8 titluri, asta nu schimbă prea mult. Gândește-te la adversarul tău", a declarat Toni Nadal, potrivit site-ului oficial al Roland Garros.





Despre perioada dificilă a lui Nadal la începutul sezonului de zgură





"La debutul sezonului de zgură, am fost îngrijorați pentru că a început fără a putea să se antreneze în mod corespunzător, iar după aceea a pierdut cu Fabio Fognini (n.r. în semifinale la Monte Carlo). A făcut un joc rău și asta l-a făcut să-și piardă încrederea. Nu a jucat bine până la Roma, unde s-a schimbat totul.





Acolo, după ce am participat la unul dintre antrenamentele lui, îmi amintesc că i-am spus: 'Nu te gândi prea mult, pentru că nu ești atât de departe de cel mai bun nivel'. Știam că nu îi lipsește prea mult ca să joace bine", a precizat Toni.





Victoria de la Roma i-a dat încredere lui Nadal





a mai spus fostul antrenor al lui Rafael Nadal.

"Îi era greu să mă creadă pentru că nu era într-o perioadă bună, dar i-am spus: 'Trebuie să câștigi aici la Roma și apoi la Roland Garros și vei avea o vară bună'. El și-a recăpătat nivelul de joc la Roma, a jucat foarte bine în semifinale împotriva lui Stefanos Tsitsipas și în finala cu Novak Djokovic și aceste victorii i-au dat încrederea necesară pentru a face meciuri bune aici (la Roland Garros)",





Rafael Nadal a câștigat duminică pentru a 12-a oară turneul de la Roland Garros și al 18-lea trofeu de Grand Slam din carieră. Ibericul l-a învins în finală pentru al doilea an consecutiv pe Dominic Thiem, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, după trei ore de joc.







Rafael Nadal, titluri de Grand Slam: Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019), Wimbledon (2009, 2010), US Open (2010, 2013, 2017).





Câștigători Roland Garros (era Open):



1 Rafael Nadal 12 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 și 2019)

2 Bjorn Borg 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

3 Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988)

3 Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987)

3 Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) etc.



Rafael Nadal, rezultatele înregistrate în finalele de la Roland Garros:





2005 Rafa Nadal - Mariano Puerta (Argentina) 6-7 6-3 6-1 7-5





Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1. Roger Federer 20

2. Rafael Nadal 18

3. Novak Djokovic 15

4. Pete Sampras 14



Cele mai multe titluri la un singur turneu:



Rafael Nadal - Roland Garros 12

Rafael Nadal - Monte-Carlo 11

Rafael Nadal - Barcelona 11

Roger Federer - Halle 9

Roger Federer - Basel 9

Rafael Nadal - Roma 9







2019 Rafa Nadal - Dominic Thiem (Austria) 6-3 5-7 6-1 6-12018 Rafa Nadal - Dominic Thiem (Austria) 6-4 6-3 6-22017 Rafa Nadal - Stan Wawrinka (Elveția) 6-2 6-3 6-12014 Rafa Nadal - Novak Djokovic (Serbia) 3-6 7-5 6-2 6-42013 Rafa Nadal - David Ferrer (Spania) 6-3 6-2 6-32012 Rafa Nadal - Novak Djokovic (Serbia) 6-4 6-3 2-6 7-52011 Rafa Nadal - Roger Federer (Elveția) 7-5 7-6 5-7 6-12010 Rafa Nadal - Robin Soderling (Suedia) 6-4 6-2 6-42008 Rafa Nadal - Roger Federer (Elveția) 6-1 6-3 6-02007 Rafa Nadal - Roger Federer (Elveția) 6-3 4-6 6-3 6-42006 Rafa Nadal - Roger Federer (Elveția) 1-6 6-1 6-4 7-6