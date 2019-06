Roland Garros: Kristina Mladenovic și Timea Babos, campioane în proba de dublu

Perechea Timea Babos și Kristina Mladenovic (Ungaria/Franța), cap de serie numărul 2, a câștigat proba de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. Ele le-au învins în finală pe chinezoaicele Ying-Ying Duan și Saisai Zheng, scor 6-2, 6-3, după o oră și 11 minute.

Pentru Mladenovic și Babos este al doilea titlu de Grand Slam cucerit împreună, după cel de anul trecut de la Australian Open. Ele au ajuns în finală la Melbourne și la ediția din acest an, dar au fost învinse de perechea Samantha Stosur (Australia)/Shuai Zhang (China), scor 6-3, 6-4.



Kristina Mladenovic mai are în palmares un trofeu de Grand Slam. Ea a mai câștigat proba de dublu de la Roland Garros în 2016, alături de Caroline Garcia.



Chinezoaicele Ying-Ying Duan și Saisai Zheng s-au aflat la primul turneu jucat împreună în circuitul WTA, reușind un parcurs impresionant pe zgura pariziană.



"Vreau să le felicit pe adversarele noastre, au jucat minunat. Este prima noastră finală de Grand Slam, suntem fericite pentru rezultat. Este o premieră pentru noi și de aceea credem că este o mare performanță. Vreau să le mulțumesc celor din echipele noastre pentru sprijin. Mulțumim și sponsorilor care au făcut posibilă această competiție. E pentru prima dată când mă aflu în ultima rundă a unui mare turneu, de aceea sunt foarte emoționată, nu prea știu ce să zic. Nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc suporterilor noștri din China. O să ne întoarcem mai puternice la anul și sperăm să jucăm mai bine", a declarat Saisai Zheng, la ceremonia de premiere.



"Le felicit pe Kiki și pe Timea. Vreau să mulțumesc și directorului turneului și staff-ului său", a spus Ying-Ying Duan, care a fost emoționată până la lacrimi și a preferat să își continue discursul în chineză.



"Bună ziua, Paris! O să încerc să vorbesc în franceză, va rog să mă iertați pentru erori. Aș vrea să le felicit pe finaliste, pe Saisai și pe Ying-Ying, au avut două săptămâni incredibile. Au făcut o treaba foarte bună împreună cu antrenorii lor. Și nu cred că trebuie să fie foarte triste, au jucat foarte bine. Trebuie să continuați acest drum.

Evident, trebuie să îi mulțumesc și lui Kiki, cea mai bună prietenă a mea din circuit, sora mea, prietena mea. Cu ea alături fiecare zi e de parcă am juca o finală. Aș vrea să le mulțumesc și celor din echipele noastre, alături de voi am devenit ca o familie. Suntem foarte, foarte apropiați, o mare familie. Doresc să le mulțumesc și celor din staff-ul turneului, mebrilor comitetului de organziare. Turneul a fost unul bine organizat și le rămânem rescunoscătoare.

Iar vouă, din tribună, va mulțumim pentru prezența voastră atât de călduroasă. Ne revedem la anul, Paris", a spus Timea Babos.



"Vă salut pe toți! E ceva foarte special să mă adresez vouă acum în calitate de campioană la Roland Garros. O să încep prin a le felicita pe adversarele noastre. Ați făcut un efort foarte mare și să sperăm că vom mai juca împreună în acest an, pentru că sunteți foarte vesele și ne place să fim împreună cu voi.



Am pierdut ultima noastră finală de Grand Slam în Australia, dar am trecut peste acel moment greu și iată-ne cu o cupă în brațe acum. E al doilea noastru titlu de Grand Slam și mă bucur că l-am câștigat alături de cea mai bună prietenă a mea. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai dăruit. Pentru echipele noastre, nu pot să va mulțumesc chiar tuturor. Cum se spune va iubesc în maghiară? Va mulțumesc pentru tot, le mulțumesc celor din familia mea, părinților mei care m-au sprijinit tot timpul, au fost alături de mine permanent. Îi mulțumesc și lui Sascha Bajin, antrenorul meu, care a schimbat mult în jocul meu și în atitudinea mea. Va mulțumesc tuturor!

Vreau să le mulțumesc și organizatorilor pentru turneul excelent. A fost un privilegiu să evoluăm aici. Sunt foarte mândră că sunt franțuzoaică. Toți cei care au participat în aceste 14 zile merită aprecierile noastre. Toată lumea a fost extrem de apropiată de noi și asta ne-a dat curaj. Mulțumesc publicului, nu ne așteptăm să fiți atât de mulți. Ne-ați sprijinit, ne-ați ajutat în lupta noastră și trofeul acesta vi-l datorăm și vouă", a declarat Kristina Mladenovic.





