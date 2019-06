Perechea Timea Babos și Kristina Mladenovic (Ungaria/Franța), cap de serie numărul 2, a câștigat proba de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros. Ele le-au învins în finală pe chinezoaicele Ying-Ying Duan și Saisai Zheng, scor 6-2, 6-3, după o oră și 11 minute.

Pentru Mladenovic și Babos este al doilea titlu de Grand Slam cucerit împreună, după cel de anul trecut de la Australian Open. Ele au ajuns în finală la Melbourne și la ediția din acest an, dar au fost învinse de perechea Samantha Stosur (Australia)/Shuai Zhang (China), scor 6-3, 6-4.



✔\uD83C\uDFC6 @rolandgarros 2019@TimeaBabos et @KikiMladenovic remportent leur second Grand Chelem ! Elles s'imposent en finale du double Dames 6-2, 6-3 face à la paire chinoise Yingying Duan et Saisai Zheng.https://t.co/7Ci2LXFaLo | #RG19 pic.twitter.com/ciMtsOrTg0