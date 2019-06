Roland Garros, finala: Rafael Nadal vs Dominic Thiem (de la ora 16:00) / "Regele zgurii", în fața celui de-al 12-lea trofeu la Paris; Austriacul visează la primul titlu de Grand Slam

Rafael Nadal vs Dominic Thiem, finala Roland Garros 2019

După două săptămâni pline de tenis, suspans și emoții, turneul de la Roland Garros a ajuns la final. Duminică se va stabili campionul probei de simplu masculin, iar protagoniștii finalei vor fi aceiași de anul trecut: Rafael Nadal și Dominic Thiem. Rămâne de văzut care va fi deznodământul. Ibericul se află în fața celui de-al 12-lea titlu pe zgura pariziană și al 18-lea de Grand Slam, în timp ce Thiem visează să își trecă în palmares primul trofeu major din carieră. Partida va avea loc pe arena Philippe Chatrier, de la ora 16:00 (ora României), putând fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveScore pe HotNews.ro.



Va fi a 13-a întâlnire directă dintre Rafael Nadal și Dominic Thiem, spaniolul conducând cu 8-4. Ultima confruntare a fost câștigată de jucătorul austriac, în semifinalele ediției din acest an a turneului de la Barcelona, scor 6-4, 6-4.





11 din cele 12 meciuri disputate până acum de cei doi au fost pe zgură, unul singur având loc pe hard, anul trecut, în sferturi la US Open. Nadal s-a impus atunci cu 0-6, 6-4, 7-5, 6-7(4), 7-6(5).







În finala de anul trecut de la Roland Garros, Dominic Thiem nu i-a pus probleme lui Rafael Nadal, acesta câștigând în trei seturi, scor 6-4, 6-3, 6-2, adjudecandu-și al 11-lea trofeu pe zgura pariziană. Vezi aici mai multe detalii.



Thiem și Nadal s-au mai duelat la Roland Garros de alte două ori, spaniolul câștigând de fiecare dată: în turul al doilea al ediției din 2014 (6-2, 6-2, 6-3) și în semifinalele ediției din 2017 (6-3, 6-4, 6-0).





Ce au spus cei doi finaliști:





"Într-o finală ca aceasta, adversarul este întotdeauna la un nivel foarte înalt, dar aceasta este regula sportului. De aceea acest sport este și mai interesant. Cred că am încredere în mine. Dacă nu reușesc să îmi execut planul de joc, va fi complicat. Dar dacă joc bine, și am jucat bine până acum, am toate șansele. Dar este un meci și orice se poate întâmpla.







Să fiu din nou în finala Roland Garros înseamnă mult, mai ales că revin după o perioadă dificilă, cu toate accidentările pe care le-am avut. Să fiu capabil să recuperez nivelul pe care l-am avut în ultimele săptămâni este ceva de care sunt foarte mândru. Am fost concentrat doar să merg înainte și să fac lucrurile bine" - Rafael Nadal.





"Să joci împotriva lui Nadal pe zgură este într-adevăr provocarea finală și una dintre cele mai mari provocări pe care sportul ți-o poate da în general. Am jucat un meci foarte bun împotriva lui la Barcelona, acum șase săptămâni. Vreau să încerc să fac același lucru, chiar dacă este mai dificil aici.







Voi încerca să păstrez toate emoțiile pozitive pe care le am grație meciului formidabil contra lui Djokovic și să intru în meci cu o stare de spirit bună, pozitivă. Cred că este foarte important să întru în meci cu încrederea că voi câștiga. Acesta este lucrul cel mai important. Este un vis imens pentru mine să câștig acest meci, acest titlu" - Dominic Thiem.







Parcursul celor doi jucători până în finală:





Rafael Nadal



Turul I: 6-2, 6-1, 6-3 cu Yannick Hanfmann (Germania, 180 ATP)

Turul II: 6-1, 6-2, 6-4 cu Yannick Maden (Germania, 114 TP)

Turul III: 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 cu David Goffin (Belgia, 29 ATP)

Optimi: 6-2, 6-3, 6-3 cu Juan Londero (Argentina, 78 ATP)

Sferturi: 6-1, 6-1, 6-3 cu Kei Nishikori (Japonia, 7 ATP)

Semifinale: 6-3, 6-4, 6-2 cu Roger Federer (Elveția, 3 ATP)



Dominic Thiem





Turul I: 6-4, 4-6, 7-6(5), 6-2 cu Tommy Paul (SUA, 131 ATP)

Turul II: 6-3, 6-7(6), 6-3, 7-5 cu Alexander Bublik (Kazalhstan, 91 ATP)

Turul III: 6-3, 4-6, 6-2, 7-5 cu Pablo Cuevas (Uruguay, 47 ATP)

Optimi: 6-4, 6-4, 6-2 cu Gael Monfils (Franța, 17 ATP)

Sferturi: 6-2, 6-4, 6-2 cu Karen Khachanov (Rusia, 11 ATP)

Semifinale: 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 cu Novak Djokovic (Serbia, 1 ATP)





Thiem a petrecut în total pe teren 15 ore și 25 de minute, în timp ce Nadal a jucat 13 ore și 24 de minute.





Rafael Nadal vs Dominic Thiem, palmares



Rafael Nadal (33 de ani) are 81 de titluri câștigate în întreaga carieră, dintre care 17 de Grand Slam. Ibericul are un singur trofeu în acest sezon, la turneul de la Roma (l-a învins în finală pe Novak Djokovic, scor 6-0, 4-6, 6-1).





Rafael Nadal, titluri de Grand Slam: Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018), Wimbledon (2009, 2010), US Open (2010, 2013, 2017).





Dominic Thiem (25 de ani) a câștigat până acum 13 titluri, cel mai important chiar în acest an, la India Wells (de categorie Masters 1.000). Austriacul s-a mai impus în actualul sezon la turneul de la Barcelona, pe care Nadal l-a câștigat de 11 ori în carieră. Thiem l-a învins în finală pe Daniil Medvedev, scor 6-4, 6-0.





Rafael Nadal a disputat până acum 25 de finale de Grand Slam, ultima la începutul acestui an, la Australian Open (a fost învins de Novak Djokovic, scor 6-3, 6-2, 6-3). De partea cealaltă, Thiem se află doar la a doua sa finală de Grand Slam, precedenta fiind cea de anul trecut de la Roland Garros.





În total, Nadal a pierdut 37 de finale de-a lungul carierei, în timp ce Thiem a fost învins de șapte ori când a jucat cu trofeul pe masă.







Rafael Nadal - Sportivul cu cele mai multe titluri la Paris



Jucătorul cu cele mai multe titluri câștigate la Roland Garros (era Open) este Rafael Nadal. Ibericul a triumfat de unsprezece ori la Paris (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 și 2018). În ierarhie, Nadal este urmat de Max Decugis (Franța - opt titluri), însă francezul s-a impus în "Amator Era". Podiumul este completat de Bjorn Borg (Suedia - șase titluri în era Open: 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981).



Câștigători era Open



1 Rafael Nadal 11 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 și 2018)

2 Bjorn Borg 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)

3 Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988)

3 Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987)

3 Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) etc.





De știut:





Dacă Nadal va câștiga finala cu Thiem, va avea la fel de multe titluri la Roland Garros ca Björn Borg, Ivan Lendl și Gustavo Kuerten la un loc. Următoarea ecuație ar fi, de asemenea, valabilă: Rafael Nadal (12) = Novak Djokovic (1) + Roger Federer (1) + Andre Agassi (1) + Rod Laver (2) + Guillermo Vilas (1) + Jim Courier (2) + Mats Wilander (3) + Ilie Năstase (1).







Jucătorii cu cele mai multe finale la Roland Garros:



Rafael Nadal 12

Bjorn Borg 6

Roger Federer 5

Ivan Lendl 5

Mats Wilander 5



Țările cu cele mai multe trofee la Roland Garros (masculin)



1 Spania 16 (primul titlu în 1961)

2 Suedia 9 (1957, 1988)

3 Cehoslovacia 5 (1970, 1987)

4 SUA 4 (1938, 1999)

5 Brazilia 3 (1997, 2001)

...........................................

9 Romania 1 (1973 - Ilie Nastase: 6-3, 6-3, 6-0 cu Nikola Pilić).





Lista tuturor câștigătorilor de la Roland Garros



