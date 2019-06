Ashleigh Barty, după succesul de la Roland Garros: "S-au aliniat astrele şi am putut să joc cel mai bun tenis în cel mai bun moment"

“Nu este doar rezultatul acestor ultime două săptămâni. Este rezultatul muncii depuse în ultimii doi sau trei ani împreună cu toată echipa mea. Am alături oameni extraordinari. Nu am cuvinte.. Este incredibil, am făcut tot ce trebuia pentru a ajunge aici, dar este incredibil. S-au aliniat astrele şi am putut să joc cel mai bun tenis în cel mai bun moment. Nu am visat că voi fi aici, alături de acest trofeu”, a spus Barty, potrivit L’Equipe.



Jucătoarea australiană Ashleigh Barty, locul 8 WTA şi favorită 8, a câştigat, sâmbătă, turneul de grand slam de la Roland Garros, cea mai importantă performanţă din cariera sa.



Barty, care a jucat în premieră într-o finală de grand slam la simplu, a învins-o în ultimul act pe sportiva cehă Marketa Vondrousova, numărul 38 mondial, scor 6-1, 6-3. Finala a durat o oră şi zece minute.







