Finala cu repetiție - Dominic Thiem îl învinge dramatic pe Novak Djokovic și va încerca să tragă <lozul> norocos în finala cu Nadal

Corespondență de la Paris





Djoko și Dominic, pe Chatrier - Rafa, pe Terenul 4





Întrerupt din cauza vântului puternic, meciul dintre Djokovic și Thiem din semifinale a fost reluat sâmbătă de la scorul de 6-2, 3-6, 3-1 în favoarea austriacului. Pe un teren apropiat (4), de la aceeași oră, Rafael Nadal (deținător al biletului pentru marea finală) se antrenează.





Un pic mai bine decât vineri





Vremea dă semne de ameliorare, dar nu sunt totuși condițiile ideale pentru joc. Bate în continuare vântul (în rafale), este însă un pic mai cald decât vineri.







Dominic și forehandul impecabil







Și începe meciul. Nole este mai puternic pe picioare, returnează cu profunzime, în timp ce austriacul găsește două rame. Mingi de break pentru liderul mondial. Este momentul în care Dominic accesează rapid butonul de "power". Finalistul de anul trecut "spintecă" terenul cu ajutorul forehandului, se vede și se aude minunat această lovitură de la fața locului (4-1).





Lumea este mai mult de partea Djoker-ului, iar la fiecare execuție ratată a acestuia se aude un oftat prelung. Tribunele nu sunt pline, este o oră prea <matinală> pentru francezi.







Dominic are cu adevărat niște abilități formidabile: îl aruncă pe Nole în colțul terenului cu ajutorul backhand-ului, iar apoi îl execută cu o scurtă care dă să se întoarcă în terenul său. Sârbul nu este însă impresionat de această poezie din jocul adversarului, își reia locul pe baseline și face break-ul din "nimic". 4-3, iar setul este relansat.





Nole îl aduce pe Dominic la fileu cu o scurtă, iar ceea ce urmează este parcă desprins de pe PlayStation: mingea se plimbă rapid dintr-o parte în alta, iar finalul este găsit de austriac cu o lovitură acrobatică - se joacă la un nivel înalt. De la reluare, Dominic este responsabil cu spectacolul, iar adversarul său este contabilul: adună game dupa game (4-4).







Spectacol total pe zgură: variație, dramă, minge pe linie, smash ratat care prinde terenul și șansă de break salvată de Thiem cu banda fileului. Da, raliul a părut regizat la Hollywood. Se joacă la un nivel înalt, publicul gustă din plin regia de pe Chatrier. Austriacul supraviețuiește unui game foarte dificil, iar cerul Parisului este din nou plin de nori. Sperăm ca astăzi să nu fie probleme cu vremea (mai este și finala feminină de disputat)...





S-au împlinit două ore de la startul partidei (putem spune că se joacă de două zile - meciul a debutat vineri), iar cei doi pun în teren toată energia de care este nevoie pentru a face față unui meci de un asemenea nivel. Se naște însă întrebarea: învingătorul va mai găsi resursele necesare pentru o finală cu animalul de pradă Rafa?







Greu de mulțumit din fire, Novak găsește ceva de comentat (a primit și un "time violation"), arbitrul îl privește cu mult calm, tribunele însă îl huiduie pe liderul mondial. Este un moment foarte important al manșei: 6-5 pentru austriac și minge de set în favoarea acestuia. Dominic nu face față presiunii, joacă la așteptare, iar slice-ul său aterizează în afara terenului.







Sârbul joacă inteligent (serviciu-voleu) și apără și a doua minge de set, dar imediat mai comite o eroare cu forehandul. O îndreaptă cu un as - game cu mare greutate în economia partidei.







Nole nu reușește să agațe o minge de lângă plasă, pierde până la urmă game-ul și implicit setul, iar apoi se alege cu încă un avertisment din partea arbitrului de scaun - sârbul a fost foarte nervos în ultimele minute, iar de acum încolo nu mai are voie să comită erori, totul putând fi decisiv (2-1 la seturi pentru Thiem).







Ce frumusețe de meci!





Nu știu cum se vede din fața televizorului, dar de la fața locului partida este una fascinantă: pasiune, emoție, lovituri care fac cinste tenisului, doi mari jucători care dezvăluie pas cu pas atât forța interioară, cât și latura umană.





Da, despre asta este vorba - de aici, de lângă teren, poți descoperi că sunt tot oameni cu dubii și întrebări fără răspuns precum noi toți. În spatele tv-ului de ultimă generație, ei par niște super eroi.







Dominic, banda fileului și frustrarea lui Nole







Nole profită de un moment de relaxare al adversarului și pornește lansat în setul patru (2-1 cu break). Nu poate confirma însă break-ul: Thiem are încă o dată mare noroc cu buclucașa bandă a fileului (câtă dramă pentru sârb), iar egalitate este restabilită. Liderul mondial pare ușor descumpănit, dar după un schimb de priviri cu propria-i lojă găsește puterea să o ia de la capăt.







Din punct de vedere al scorului, partida seamănă în această secvență cu una din circuitul feminin: multe break-uri, instabilitate de la lansare. Primul care rupe seria este Nole: se desprinde la 4-2, iar toate drumurile duc (nu către Roma) spre un decisiv...







Simfonia greierilor și revenirea lui Dominic







În spatele meu, fotografii fac o adevărată simfonie: se trag cadre în rafale, sectorul respectiv pare populat mai degrabă cu greieri. Pe teren, Dominic este puternic, hotărât și profită de indeciziile din jocul lui Nole (4-4). Sârbul nu mai are limpezime în idei, vine neinspirat la fileu, este încărcat cu multă energie negativă și se află acum la un singur game distanță de eliminare (5-4).







Djoker-ul se adună la timp, joacă la siguranță, dar cu adâncime, iar cel care clachează este Thiem: sârbul își face serviciul, intrăm în prelungirile manșei.







După ce este lobat superb de austriac (pe o venire inoportună la plasă), Nole gesticulează spre propria echipă, iar apoi execută niște miscări cu racheta care-l fac să semene cu unul dintre Cavalerii Jedi. Thiem are o nouă cădere în joc (în ultimul timp a evoluat numai în salturi), iar la minge de break face dublă greșeală - rumoare în tribune, liderul mondial va servi pentru a trimite semifinala în setul cinci.







Decisivul și bucuria fanilor lui Nadal



Nole conștientizează importanța game-ului, își ridică nivelul jocului și pe fondul unor cadouri venite din terenul advers închide setul cu 7-5. Am trecut cu 11 minute peste borna celor trei ore de joc, iar indiferent de rezultatul de astăzi pare mai tot evident avantajul de care va beneficia Nadal în finala de duminică (din punct de vedere fizic, desigur).





Festivalul scurtelor







Deși a condus cu 40-15, Nole nu a reușit să închidă game-ul. Urmează momente de real spectacol: scurte, contra scurte, unghiuri desenate parcă în aplicații pentru arhitecți, aplauze puternice din tribune. Sârbul rămâne aproape (1-1) după ce a salvat și o minge de break. Nu poți risca un pronostic indiferent câte meciuri văzute ai în CV. Echilibrul în această partidă atârnă parcă de unul dintre cablurile pe care se plimbă în voie spidercam-ul care survolează centralul.





Prima șansă importantă din decisiv este trecută în dreptul lui Dominic: Nole este moale pe picioare, dă semne că resimte tot mai mult oboseala acumulată, iar (cine altcineva?) banda fileului îl ajută încă o dată pe austriac: break, 3-1 pentru finalistul din 2018. Austriacul confirmă la serviciu, iar drumul spre finală pare să i se deschidă (4-1).







Între timp, ploaia vrea să fie parte din istorie (a fost deja de prea multe ori la ediția din acest an), iar umbrelele se deschid pe Chatrier. Apare și vântul, pastelul este complet. Nole ratează întâlnirea cu o minge, salvează șansa de break a lui Dominic, dar meciul este întrerupt: plouă puternic la Paris.







Deși se oprește la un moment dat, ploaia revine pe Chatrier - trei sferturi din cerul Parisului este senin, picăturile cad dintr-un singur nor. Rămâne de văzut dacă vremea îl va ajuta sau nu pe Djokovic să revină (4-1, 40-40 și serviciul pentru sârb).







Totuși, greu de ucis







Meciul se reia, iar Nole nu mai lovește o minge, considerând că este aut (primul punct de la revenire). Arbitrul de scaun este însă de altă părere, iar sârbul mai discută puțin în contradictoriu cu acesta - minge de 5-1 pentru austriac (pe reluările neoficiale de la tv, s-a putut vedea că a fost aut). Ca de atâtea ori în carieră, liderul mondial se restartează în momentul importante, își adună forțele și câștigă un game esențial pentru el (4-2).







Mai mult decât atât, Djoker-ul scoate as-ul din mânecă, fructifică a doua minge de break, dar arată multe ezitări pe propriul serviciu și încheie game-ul cu o eroare neforțată de forehand (5-3).





Două mingi de meci salvate







Din tribune se tot aude "Nole, Nole!", însă realitatea este alta pe teren: Thiem este dominator, are siguranță în execuții și ajunge să aibă două mingi de meci (40-15). Este momentul în care ceva se petrece în mintea austriacului: trimite două slice-uri consecutive în afara terenului, iar Nole are din nou <nouă vieți>. Sârbul se salvează fix pe marginea prăpastiei: 5-5. După fix patru ore de joc încă nu am aflat numele adversarului pe care îl va avea Nadal în finală...





Nole trăiește din nou periculos de la lansare: nu poate concretiza mingile de game, se simte destulă tensiune în brațul sârbului, iar după o dreaptă inside-in ratată, Dominic beneficiază de a treia minge de meci. De această dată nu se mai poate întâmpla nimic: forehand-ul inside-in al austriacului a făcut diferența, iar Thiem este în finală după un meci incredibil de 4 ore și 13 minute...