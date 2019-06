Roger Federer: "A fost un turneu extraordinar pentru mine, sunt surprins cât de departe am ajuns"

"Începutul a fost complicat din cauza vântului şi amândoi ştiam că în aceste condiţii totul se poate întâmpla, deoarece era greu să controlezi lucrurile. Am avut minioportunităţi, dar Nadal a fost mai bun. Modul în care se apără pe zgură este unic şi numai este nimeni ca el, este uimitor cum se apără. A fost un turneu extraordinar pentru mine şi susţinerea oamenilor a fost mai mare ca oricând, atât la antrenamente, cât şi la meciuri. Am jucat bine şi am fost surpins cât de departe am ajuns. Nu ştiu dacă voi reveni anul viitor aici, este cea ce spun întotdeauna când mă întreabă cineva de 2020. Însă este sigur că mi-a plăcut revenirea pe zgură", a declarat Federer, potrivit marca.com.



Tot vineri, Rafael Nadal s-a plâns de vremea din timpul meciului cu Roger Federer.



"Condiţiile au fost dificil de gestionat. A fost o zi în care a trebuit să rămâi concentrat şi pozitiv tot timpul. Este ceea ce am încercat să fac. Cred că începutul meciului nu a fost perfect, dar după cinci sau şase ghemuri, a fost un bun nivel al tenisului. Au fost puncte foarte frumoase şi, ca să fiu sincer, cu aceste condiţii, nivelul a fost cu adevărat excelent. O semifinală la Roland Garros nu este un meci ca oricare altul, mai ales că îl aveam în faţă pe cel mai mare rival, cu toată istoria pe care o împărţim. Este adevărat că nu am mai jucat atât de des unul contra altuia cum o făceam în urmă cu opt ani. Şi-a schimbat un pic modul de a juca, eu de asemenea. Obiectivul meu, mai ales pe această suprafaţă pe care am avut mult succes, este de a face ceea ce ştiu să fac. Dacă reuşesc, în general am şanse. Şi Djokovic, şi Thiem sunt adversari de înalt nivel, vorbim de numărul 1 mondial şi de numărul 4. Lăsându-l la o parte pe Federer, pentru că el nu a mai jucat pe zgură de trei ani, Novak, Dominic şi eu am avut cele mai bune rezultate pe această suprafaţă. Deci în finală voi avea cel mai complicat adversar posibil, dar am încredere în mine. Dacă nu voi putea juca aşa cum vreau, va fi foarte dificil, dar dacă voi juca bine, şi am făcut-o până acum, am toate şansele", a declarat Nadal, potrivit lequipe.fr.





Spaniolul Rafael Nadal, locul 2 ATP, l-a învins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-4, 6-2, pe elveţianul Roger Federer, locul 3 ATP, calificându-se pentru a XII-a oară în finala turneului de la Roland Garros.

