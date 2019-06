Ashleigh Barty: "Am muncit mult pentru a ajunge în finala Roland Garros"

"După primul set, a fost uşor. Finalul primului set a fost complicat. Am jucat şi bine şi oribil, dar a ieşit bine până la urmă. Este incredibil. Drumul a fost incredibil în ultmii trei ani (n.r. - de la revenirea în tenis) şi în ultimile 15 zile. Cred că am fost constantă, chiar dacă tenisul meu nu a fost la cel mai înalt nivel în timpul meciului, a fost când am avut nevoie cu adevărat. În final, a fost bine că am jucat în fiecare zi, pentru a păstra aceeaşi rutină, aceeaşi dinamică. Am muncit din greu cu Tyzz (n.r. - antrenorul Craig Tyzzer) pentru a ajunge aici", a declarat Barty, potrivit lequipe.fr.





Jucătoarea australiană Ashleigh Barty, locul 8 WTA, şi sportiva cehă Marketa Vondrousova, numărul 38 mondial, s-au calificat, vineri, în finala turneului de la Roland Garros.





Vondrousova a învins-o în semifinale pe britanica Johanna Konta, locul 26 mondial, scor 7-5, 7-6 (2), într-o oră şi 45 de minute.





Barty, care are 23 de ani, a trecut în semifinale de americanca Amanda Anisimova, 17 ani, locul 51 WTA, scor 6-7 (4), 6-3, 6-3, într-o oră şi 53 de minute.