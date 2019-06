Roland Garros, în linie dreaptă - Federer vs Nadal și supărarea WTA că semifinalele feminine vor fi <departe> de Chatrier

​Turneul de la Roland Garros a ajuns la faza semifinalelor. Dacă la masculin calculele hârtiei au ieșit perfect, iar organizatorii își freacă mâinile de bucurie (Nadal vs Federer și Djokovic vs Thiem), la feminin "a căzut" și ultima mare favorită odată cu eliminarea Simonei Halep. Fără să aibă <drept de joc> pe Chatrier, penultimul act de la fete le va aduce față în față pe Barty cu Anisimova și pe Konta cu Vondrousova.



După o zi de pauză din cauza ploii (miercuri nu s-a jucat deloc), Roland Garros-ul a înghesuit (tot de frica prognozelor) programul zilei de vineri precum <sardinele-n conservă>.

Obligați de vreme, organizatorii au dorit să se asigure că meciurile de cinci stele Federer vs Nadal și Djokovic vs Thiem vor putea fi văzute pe noul Chatrier. În aceste condiții, turneul feminin (văduvit și de prezența Simonei Halep în penultimul act) își va disputa semifinalele pe Suzanne Lenglen, respectiv Simonne Mathieu.



Corectă sau nu, decizia a lansat un val de critici din partea WTA. Era și normal pe undeva ca oficialii WTA să reacționeze. Decizia gazdelor a fost "influențată" si de eliminarea Simonei Halep. Campioana en-titre nu ar fi fost pusă să evolueze în altă parte în afara Chatrier-ului, dar cu un tablou în care au rămas Barty, Anisimova, Konta și Vondrousova, organizatorii au găsit de cuviință să trimită meciurile feminine în afara centralului.



Francezii speră ca acesta să fie ultimul an în care vremea să aibă un cuvânt greu de spus la Paris, organizatorii făcând promisiunea următoare: la anul Chatrier-ul va avea acoperiș și nocturnă.



Program vineri:

* Conform organizatorilor, orele ar putea suferi modificări, la Paris este anunțată ploaie în cursul zilei de vineri.

Philippe Chatrier

De la ora 13:50 (ora României)

Roger Federer (3) vs Rafael Nadal (2)



Urmat de:

Novak Djokovic (1) vs Dominic Thiem (4)

Suzanne Lenglen, ora 12:00

Ashleigh Barty vs Amanda Anisimova



Simonne Mathieu, ora 12:00



Johanna Konta (26) vs Marketa Vondrousova.



Federer vs Nadal:



Tomorrow. IT IS ON.



Federer v Nadal: Chapter XXXIX#RG19 pic.twitter.com/HcQ3lidKO1