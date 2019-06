Roland Garros: Dominic Thiem, victorie categorică în fața lui Karen Khachanov / Austriacul, în semifinale

Finalist anul trecut (învins de Rafael Nadal), Thiem a practicat un joc disciplinat în fața rusului Khachanov. Acesta nu i-a oferit nicio minge de break adversarului și a reușit de cinci ori să câștige pe serviciul acestuia.



Aceasta este a patra semifinală consecutivă pentru Dominic la Roland Garros. Pentru un loc în marea finală, el se va duela, vineri, cu Novak Djokovic (7-5, 6-2, 6-2 vs Alexander Zverev).

Fourth straight Roland-Garros semi-final!@ThiemDomi ruthless against Khachanov 6-2 6-4 6-2. Awaits winner of Djokovic vs Zverev…



