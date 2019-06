Roland Garros: Dominic Thiem, victorie categorică în fața lui Karen Khachanov / Austriacul, în semifinale

Finalist anul trecut (învins de Rafael Nadal), Thiem a practicat un joc disciplinat în fața rusului Khachanov. Acesta nu i-a oferit nicio minge de break adversarului și a reușit de cinci ori să câștige pe serviciul acestuia.



Aceasta este a patra semifinală consecutivă pentru Dominic la Roland Garros. Pentru un loc în marea finală, Thiem se va duela, vineri, cu învingătorul partidei dintre Novak Djokovic și Alexander Zverev.

Fourth straight Roland-Garros semi-final!@ThiemDomi ruthless against Khachanov 6-2 6-4 6-2. Awaits winner of Djokovic vs Zverev…



