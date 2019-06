Simona Halep: "Astăzi atât am putut, tenisul nu se oprește la o înfrângere"

Corespondență de la Paris

​Simona Halep a părăsit Roland Garros-ul în faza sferturilor, după ce a fost învinsă de Amanda Anisimova (6-2, 6-4, o oră și 18 minute). La conferința de presă, Halep a vorbit despre lucrurile pozitive cu care va pleca de la Paris, dar și despre faptul că "tenisul nu se oprește la o înfrângere".





Despre meciul cu Anisimova







"Dacă aș fi jucat altceva și mult mai bine aș fi avut o șansă în plus să întorc meciul și chiar să câștig, dar astăzi atât am putut. Nu mi-a picat mingea așa cum mi-am dorit, nu m-am mișcat așa cum mi-am dorit, se mai întâmplă și lăsând-o să-și facă exact jocul care îi place a dominat meciul. Am fost un pic emoționată, un pic stresată, nu m-am mișcat așa cum o fac de obicei, iar nici nivelul pe care l-am avut nu a fost cel mai ridicat. " - Simona Halep, la conferința de presă.







Amanda și meciul mare făcut





"Știam că este o jucătoare care evoluează foarte bine, a meritat din plin să câștige astăzi, a făcut un meci mare. Sunt tristă, pentru că de fiecare dată când pierd se întâmplă acest lucru. Nu mi-am putut face jocul, am dat tot ce am putut, presiunea a fost ceva mai mare pentru că veneam din postura de campioană en-titre, iar la final părăsesc turneul cu sentimente pozitive" - Simona Halep.





Despre amânarea de miercuri





"Mereu spun că suntem în aceeași situație ambele jucătoare, dar una se poate adapta mai ușor la situație. Eu pot să spun că mi-am ieșit puțin din rutină stând toată ziua ieri și neantrenându-mă așa cum mi-am dorit și m-am și dus în sală să bat un pic ca să nu treacă ziua fără să joc. Toate au un rol în viața de zi cu zi a jucătorului, dar nu o să găsesc scuze acum, că din cauza asta aș fi pierdut. Nu am reușit să ridic nivelul, să ating nivelul maxim azi și asta este" - Simona Halep.







Cu ce rămâne pozitiv de la Roland Garros





"Cred că este un lucru foarte pozitiv să termin turneul acesta în sferturi, consider că am avut meciuri bune, consider că jocul meu este la un nivel destul de ridicat. Poate ar trebui să joc mai multe meciuri, să mă antrenez mai mult în momentul ăsta, poate și presiunea și-a spus cuvântul, chiar dacă eu mă simt bine și sunt relaxată. Totuși atunci când intri pe teren simți o oarecare emoție în plus, dar sunt lucruri bune care în timp cred că o să ajute" - Simona Halep.







Despre tactica pe care a avut-o în meciul cu Amanda







"Am știut aproape din primele game-uri că trebuie să ridic mingea un pic și să o fac să se miște, dar nu mi-a mers jocul și nu mi-a mers corpul. Din cauza asta nu am reușit să ating nivelul maxim" - Simona Halep.





Tenisul nu se oprește la o înfrângere





"Consider că sferturi este un rezultat bun și cred că am jucat meciuri bune, am jucat cu jucătoare cu care nu am jucat înainte, așa că este un plus. Am învățat și eu din acest meci foarte multe, din acest turneu și merg cu încredere înainte. Tenisul nu se oprește la o înfrângere" - Simona Halep.







Despre ce urmează







"Merg să mă odihnesc câteva zile, iar apoi pe iarbă antrenamentele, dar mai am până atunci. Aș vrea să joc Eastbourne, am cerut wild-card, așa este planul, dar nu știu în momentul ăsta, e prea repede" - Simona Halep.