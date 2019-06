Roland Garros, sferturi

Partida dintre Simona Halep (3 WTA) și Amanda Anisimova (51 WTA), contând pentru calificarea în semifinalele de la Roland Garros, se va disputa joi, de la ora 13:00 (ora României), fiind prima a zilei pe arena Philippe Chatrier. Inițial, confruntarea ar fi trebuit să aibă loc miercuri, dar ploaia a dat peste cap programul competiției de la Paris.





Simona Halep şi Amanda Anisimova nu s-au mai întâlnit până în prezent.





Parcursul celor două jucătoare până în sferturi:





Simona Halep





Turul I: 6-2, 3-6, 6-1 cu Ajla Tomljanovic (Australia, 47 WTA)

Turul II: 6-4, 5-7, 6-3 cu Magda Linette (Polonia, 87 WTA)

Turul III: 6-2, 6-1 cu Lesia Tsurenko (Ucraina, 27 WTA)

Iga Swiatek (Polonia, 104 WTA) Optimi: 6-1, 6-0 cu(Polonia, 104 WTA)





Amanda Anisimova





Turul I: 6-3, 6-1 cu Harmony Tan (Franța, 265 WTA)

Turul II: 6-4, 6-2 cu Aryna Sabalenka (Belarus, 11 WTA)

Turul III: 7-6(6), 6-4 cu Irina Begu (România, 116 WTA)

Optimi: 6-3, 6-0 cu Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, 137 WTA)





Cine este Amanda Anisimova





Amanda Anisimova s-a născut la 31 august 2001, în New Jersey și a crescut în Miami, unde s-a mutat la vârsta de 3 ani. Actualul său antrenor principal este columbianul Jaime Cortés, fost jucător de tenis. Ea a mai fost pregătită chiar de tatăl său și de Nick Saviano, fost tehnician al unor jucători precum Jim Courier, Pete Sampras, Sloane Stephens sau Eugenie Bouchard, potrivit site-ului rolandgarros.com.





Amanda a fost numărul doi mondial la junioare. La vârsta de 14 ani, în 2016, americanca a disputat finala turneului de junioare de la Roland Garros, iar un an mai târziu a triumfat la US Open.





La ediția din acest an de la Roland Garros, Anisimova a reușit cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam (la senioare), după ce în ianuarie ajungea până în optimi la Australian Open (învinsă de Petra Kvitova, scor 6-2, 6-1). Amanda Anisimova a devenit astfel prima jucătoare născută în anii 2000 care ajunge în faza sferturilor la un turneu de Grand Slam.





Americanca este una dintre cele două adolescente prezente în sferturi la Roland Garros. Cehoaica Marketa Vondrousova (19 ani) se află de asemenea printre ultimele opt jucătoare rămase în competiția de la Paris.





Aflată pe locul 95 la începutul sezonului, Anisimova a urcat până pe poziția 51 (cea mai bună clasare a carierei), dar va ajunge cel puțin până pe locul 35 după terminarea turneului de la Roland Garros. Ea este cea mai tânără jucătoare din Top 100 WTA.





În aprilie, tot pe zgură, Anisimova a câştigat primul ei trofeu din carieră, unul de categorie WTA Internațional, la Bogota. Anul trecut, ea a disputat prima finală WTA, la Hiroshima.





Rezultatele obținute de Anisimova în 2019:





Auckland: sferturi - învinsă de Viktoria Kuzmova (Slovacia), scor 6-3, 2-6, 6-4

Australian Open: optimi - învinsă de Petra Kvitova (Cehia), scor 6-2, 6-1

Acapulco: turul I - a abandonat în meciul cu Varvara Flink (Rusia), la 4-3 în favoarea sa

Indian Wells: turul II - învinsă de Elise Mertens (Belgia), scor 6-4, 6-2

Miami: turul II - învinsă de Anett Kontaveit (Estonia), scor 6-3, 1-6, 6-4

Charleston: turul I - învinsă de Petra Martic (Croația), scor 6-4, 2-6, 6-1

Bogota: campioană - victorie cu Astra Sharma (Australia), scor 4-6, 6-4, 6-1

Madrid: turul I calificări - învinsă de Marta Kostyuk (Ucraina), scor 6-0, 2-6, 6-0

Roma: turul II - învinsă de Kiki Bertens (Olanda), scor 6-2, 4-6, 7-5





O minge lungă returnată din defensivă de Simona o incomodează pe americancă (0-15). Ce lovitură reușește Amanda în diagonală... Simona returnează foarte bine în lung de linie cu forehand-ul.Rever bun în lung de linie pentru Simona. Ratare a americancei. Dar Simona nu se lasă mai prejos... ratează și ea. Anisimova încearcă din nou un contre-pied, dar trimite în fileu. Halep scapă o lovitură ușoară... Punct important câștigat în cross de Simona, care își face serviciul și încearcă să țină aproape.Simona a ratat trei mingi de break în game-ul precedent...Anisimova are o ușoară cădere. Din poziție favorabilă, Amanda trimite în fileu (0-30). Anisimova trimite spre corpul Simonei de lângă fileu, însă românca nu poate trimite peste fileu. Simona nu poate atenua lovitura americancei (30-30). Simona returnează lung, Anisimova ratează. Minge de rebreak. Amanda salvează cu un serviciu pe corpul adversarei. Rever cu două mâini în lung de linie câștigător al Simonei. Anisimova reușește un serviciu secund excelent... Amanda lovește fulgerător, urcă la fileu, dar ratează inexplicabil. Lovitura ei este prea lungă. Serviciu spre exterior cu mult kick, Simona nu mai poate returna... Anisimova mai prinde o dată terenul cu un bkachand lângă linie, americanca se poziționează foarte bine pentru a lovi. Amanda trimite lung cu un voleu, Carlos Ramos coboară din scaun și decide că mingea a fost bună. Punctul se repetă. Anisimova este peste tot, acoperă tot terenul, returnează tot și își conservă avantajul.Carlos Ramos coboară din scaun și corectează decizia de la linie, mingea Amandei a fost afară. Simona o pasează foarte bine pe adversară. Arbitrul mai schimbă o decizie, as pentru Simona. Anisimova returnează câștigător, în colțul terenului. Un serviciu bun, cu efect, Anisimova returnează afară și Simona punctează pe tabelă.Anisimova nu a ratat nicio scurtă deocamdată, mai pune una foarte bună. De data aceasta, mingea Amandei se oprește în fileu. Americanca se grăbește și trimite prea lung. Simona încearcă un retur agresiv și ratează. Forehand-ul Simonei din alunecare nu prinde linia. Backhand mult prea lung al Simonei... Anisimova se desprinde.Anisimova o fixează pe Simona și lovește în cross, lângă linie. O minge prea lungă a americancei (15-15). Scenariul se repetă. Încă o dată (40-15 pentru Simona). Slice-ul Simonei se oprește în fileu. Amanda o mai prinde o dată pe contre-pied pe româncă. Un forehand câștigător al Amandei, care obține o minge de break. Încă un contre-pied... Anisimova joacă excelent.La Eurosport vedem un top de lovituri pe lângă fileu, în timp ce Anisimova câștigă primele trei puncte ale game-ului. Retur direct în fileu al Simonei. Game alb pentru Anisimova.Amanda returnează lung, pe centrul terenului, Simona mai dă o dată în fileu. Încă o scurtă pusă foarte bine de Amanda, trei mingi de break consecutive. Retur prea lung de această dată. Simona salvează și a două oportunitate a adversarei cu un backhand reușit. Simona lasă tot terenul liber, iar Anisimova închide setul cu o lovitură sigură.Simona alunecă bine, dar trimite în banda fileului. Încă o eroare a Simonei, care nu își găsește ritmul, în timp ce americanca e la un nivel ridicat. Un retur bun al Simonei de această dată. Amanda lovește foarte puternic, o forțează pe Halep să mai rateze o dată. Anisimova încearcă să găsească un unghi, dar mingea nu trece de partea cealaltă a fileului (40-30). Încă o minge trimisă în fileu de americancă. Simona a avut cinci erori neforțate cu forehand-ul până în acest moment, Amanda doar una. Carlos Ramos decide că al doilea serviciu al americancei a prins linia și cere rejucarea. Forehand în cross excelent al Simonei. Halep încearcă un retur la linie, dar ratează cu mult lovitura. Încă o minge "înțepată" de americancă, Simona nu mai poate oferi altitudine loviturii. Rever în lung de linie care îi aduce game-ul americancei.Anisimova încearcă un retur agresiv, dar pune prea mulță forță. Simona ratează lovitura în cross (15-15). Neinspirată, Simona trimite tot spre corpul adversarei, însă aceasta are un răspund foarte bun și o incomodează pe româncă. Dublă greșeală a Simonei, două mingi de break pentru Amanda. Anisimova este foarte agresivă și face break-ul.Retur prea lung al Simonei. Românca o incomodează pe adversară cu mingile lungi, spre corp (15-15). Situația din primul punct al game-ului precedent se repetă, Anisimova își câștigă o poziție favorabilă cu scurta și închid în contre-pied. Lovitură câștigătoare în lung de linie a americancei. Anisimova joacă excelent.Simona ajunge la timp la fileu, pune o contrascurtă, dar Anisimova răspunde și închide punctul. Mingea româncei prinde colțul terenului, îi permite Simonei să urce la teren și aceasta nu ratează voleul. Amanda rămâne statică pe centrul terenului și trimite prea în lateral. Încă o eroare neforțată a americancei. Serviciu puternic la mediană al Simonei, care egalează.Simona se apără bine în primă fază, însă Amanda și-a construit bine punctul și a închis cu un voleu-drive. Lobul Simonei iese de puțin afară. As al americancei, primul din partidă. Simona atacă, dar ratează. Game alb pentru Anisimova.Halep închide punctul cu un forehand câștigător. De data aceasta, românca scapă o minge în afara terenului. Simona caută și găsește colțul terenului cu reverul. Retur foarte bun, jos, al americancei (30-30). Mingea Amandei se oprește în banda fileului. Agresivă, Simona controlează punctul și își face game-ul de serviciu.Anisimova servește prima. Simona obține primul punct. Anisimova urcă la un fileu după un punct disputat și închide cu un voleu în contre-pied. Retur prea lung al Simonei (30-15). Amanda trimite o minge în cross, fără prea multă înălțime, iar Simona returnează în fileu. Anisimova clipește prima într-un punct prelungit (40-30). Simona poziționează excelent returul pe serviciul secund al adversarei și o forțează pe americancă să trimită în afara terenului. Simona pierde din nou un punct jucat cu backhand-ul în cross. Amanda închide game-ul cu un serviciu bun.Învingătoarea partidei se va duela cu câștigătoarea meciului dintre Madison Keys (14 WTA) și Ashleigh Barty (8 WTA) pentru un loc în marea finală.Carlos Ramos este arbitrul de scaun al partidei.