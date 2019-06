Rafael Nadal prefațează meciul cu Roger Federer: "Mă aștept să fie foarte agresiv. Dacă fac totul corect, cred că îi voi pune probleme"

Rafael Nadal se află în semifinalele de la Roland Garros pentru a 12-a oară în carieră (un record), iar pentru un loc în ultimul act va trebui să treacă de marele rival Roger Federer. Campionul en-titre de la Paris a vorbit despre a 39-a întâlnire cu Federer, precizând că se așteaptă ca elvețianul să fie agresiv, să schimbe ritmul și să vină la fileu. "Dacă fac totul corect, cred că îi voi pune probleme. Dacă nu, eu sunt cel care va avea probleme", a declarat spaniolul.







"Sincer, cel mai important lucru este să fii în semifinale. Am jucat foarte bine până acum. Am câștigat meciuri împotriva adversarilor buni, ca și astăzi (n.r. marți, împotriva lui Kei Nishikori). Mă bucur pentru asta. Bineînțeles, să îl ai pe Roger (Federer) de cealaltă parte a fileului în semifinale este ceva extraordinar. Am împărtășit atât de multe momente importante în cariera noastră. Este interesant, nu? Va fi ceva special și mă voi asigura să fiu pregătit", a declarat Rafael Nadal, potrivit L'Equipe.





Cum se va pregăti pentru semifinală





"Am două zile libere, cred că este un moment bun să mă detașez de tenis. Joi voi reveni ușor. Dar mâine (n.r. miercuri) va fi o zi liberă și voi profita pentru a petrece timp cu familia. Voi face un antrenament lejer pentru a mă menține, dar nimic mai mult", a precizat ibericul.







La ce se așteaptă din partea lui Federer





"Nu există niciodată două meciuri identice. Mă aștept să fie foarte agresiv, să schimbe ritmul, să vină la fileu. Cred asta pentru că este tenisul pe care îl joacă cel mai bine. Va trebui să fiu puternic și să lovesc destul de tare pentru a-l împiedica să încerce ceva dintr-o poziție bună. Trebuie să îl împiedic să între în teren. Dacă fac totul corect, cred că îi voi pune probleme. Dacă nu, eu sunt cel care va avea probleme", a spus Nadal, râzând.









Statistica rivalității dintre Federer și Nadal:

Roger Federer și Rafael Nadal se vor întâlni pentru a 39-a oară, fiind a treia cea mai importantă rivalitate din Era Open în ceea ce privește numărul de partide jucate, după Nadal vs Djokovic (54) și Federer vs Djokovic (47). Federer a câştigat ultimele cinci partide jucate cu Nadal. Ultima întâlnire a avut loc în finala turneului de la Shanghai, in 2017, când elveţianul s-a impus cu 6-4, 6-3. Cei doi rivali ar fi trebuit să se înfrunte în semifinalele turneului Masters de la Indian Wells din acest an, dar ibericul s-a retras înaintea meciului din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Nadal conduce cu 23-15 în meciurile directe cu Federer, cele mai multe victorii fiind obținute pe zgură (13-2).

Pe hard, cele mai multe victorii au fost adjudecate de Roger Federer (11-9). Ultima întâlnire pe zgură între Rafael Nadal și Roger Federer a avut loc în 2013, în finala turneului de la Roma, câștigată de spaniol cu 6-1, 6-3. Nadal și Federer s-au întâlnit de nouă ori în faza semifinalelor, ibericul impunându-se de șase ori. Cei doi jucători s-au mai înfruntat de 12 ori în cadrul turneelor de Grand Slam. Spaniolul conduce cu 9-3. Roger Federer are în palmares 100 de titluri ATP, dintre care 20 de Grand Slam, în timp ce Nadal a cucerit de-a lungul timpului 81 de trofee, dintre care 17 de Grand Slam (11 la Roland Garros). Rafael Nadal deține recordul titlurilor Masters (34). Federer este pe locul trei la acest capitol, cu 28 de titluri, fiind întrecut doar de Nadal și Novak Djokovic (33). De la debutul în circuitul ATP, Federer a câștigat din premii $123,632,204, iar Nadal a obținut $106,957,186. Nadal și Federer au petrecut împreună 506 săptămâni pe primul loc în clasamentul ATP, aproape zece ani: 310 de săptămâni pentru Federer și 196 pentru Nadal.

Parcursul celor doi jucători până în semifinale la Roland Garros:

Roger Federer

Turul I: 6-2, 6-4, 6-4 cu Lorenzo Sonego (Italia, 74 ATP)

Turul II: 6-4, 6-3, 6-4 cu Oscar Otte (Germania, 144 ATP)

Turul III: 6-3, 6-1, 7-6(8) cu Casper Ruud (Norvegia, 63 ATP)

Optimi: 6-2, 6-3, 6-3 cu Leonardo Mayer (Argentina, 68 ATP)

Sferturi: 7-6(4), 4-6, 7-6(5), 6-4 cu Stan Wawrinka (Elveția, 28 ATP)



Rafael Nadal

Turul I: 6-2, 6-1, 6-3 cu Yannick Hanfmann (Germania, 180 ATP)

Turul II: 6-1, 6-2, 6-4 cu Yannick Maden (Germania, 114 TP)

Turul III: 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 cu David Goffin (Belgia, 29 ATP)

Optimi: 6-2, 6-3, 6-3 cu Juan Londero (Argentina, 78 ATP)

Sferturi: 6-1, 6-1, 6-3 cu Kei Nishikori (Japonia, 7 ATP)

Partida dintre Roger Federer și Rafael Nadal se va disputa vineri, ora de start urmând să fie anunțată de organizatori. Cei doi s-au mai întâlnit de cinci ori la Roland Garros, iar de fiecare dată s-a impus spaniolul (de patru ori în finală - 2006, 2007, 2008 și 2011 și o dată în semifinale - 2005).