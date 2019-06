Roger Federer, despre calificarea în semifinale și șansele pe care le are în fața lui Nadal: "Dacă vrei să obții ceva pe zgură, trebuie să treci de Rafa"

"Sunt foarte fericit să revin în semifinalele unui Grand Slam. Nu se mai întâmplase de un an (n.r. ultima dată la Australian Open 2018). Am avut înfrângeri grele în optimi sau în sferturi. Din acest punct de vedere mi-am depășit așteptările aici. După ce am lipsit de la Roland Garros în toți acești ani (n.r. 4 ani), este frumos să mă întorc în semifinale", a declarat Roger Federer, potrivit L'Equipe.







Despre meciul cu Stan Wawrinka





"Meciul cu Stan (Wawrinka) a fost special, îl cunosc atât de bine, la fel și el pe mine. Este întotdeauna complicat. Apoi a venit întreruperea din cauza ploii și a devenit și mai interesant, dar am fost capabil să îmi controlez nervii.





Mă așteptam la un meci dificil. Nu este extrem de exploziv pe zgură, mai ales că el joacă departe de linia de fund. Am decis să stau și eu puțin mai departe. Atunci, în mod automat, te afli într-un ritm care îi convine. Nu știu dacă ar fi fost mai bine pentru mine să stau mai în față și să iau mingea devreme, mai ales la retur. Am decis cu echipa să fac altceva, a funcționat. Nu sunt surprins că a putut atinge acest nivel. Știm puterea lui Stan, mentală și fizică", a spus elvețianul.







Despre semifinala cu Rafael Nadal





"Sunt foarte încântat. Sper că voi putea să mă recuperez în cele două zile. Să joci contra lui Rafa nu este simplu. Am avut nevoie de cinci meciuri să ajung aici. De aceea sunt foarte fericit, pentru că dacă vrei să obții ceva pe zgură, trebuie să treci de Rafa. Știam când am decis să revin pe zgură că cel mai probabil aceast meci va avea loc. Cu Rafa, mai ales pe zgură, cu punctele sale forte, cu ceea ce el propune, trebuie să fii atent. Este valabil cu toți jucători, dar cu atât mai mult cu el. Și mai ales că este stângaci și asta schimbă tot", a precizat Roger Federer.





Ce a spus despre șansele pe care le are în partida cu Nadal





"Precum în întâlnirile cu alți jucători, întotdeauna există o șansă. Dacă am ști rezultatul dinainte, nimeni n-ar mai veni să vadă meciul. Acesta este sportul: toate meciurile trebuie jucate pentru a se decide învingătorul. Asta gândesc toți cei care îl înfruntă pe Rafa. Ei știu că va fi foarte dificil. Dar nu se știe niciodată. Poate avea o problemă, poate fi bolnav. Poți juca foarte bine sau, dintr-un motiv sau altul, el se simte rău. Poate că va fi vânt, zece întreruperi din cauza ploii. Nu se știe", a spus numărul 3 ATP.







Partida dintre Roger Federer și Rafael Nadal se va disputa vineri, ora de start urmând să fie anunțată de organizatori. Cei doi s-au mai întâlnit de cinci ori la Roland Garros, iar de fiecare dată s-a impus spaniolul (de patru ori în finală - 2006, 2007, 2008 și 2011 și o dată în semifinale - 2005).





Statistica rivalității dintre Federer și Nadal: