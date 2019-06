Roland Garros: Johanna Konta, prima semifinalistă - Victorie categorică în fața americancei Sloane Stephens, finalista de anul trecut

Johanna Konta (26 WTA) este prima semifinalistă a turneului de la Roland Garros, britanica reușind să o învingă pe americanca Sloane Stephens (7 WTA), finalistă la ediția de anul trecut a Grand Slam-ului de la Paris. Konta s-a impus cu 6-1, 6-4, după o oră și 10 minute.

"E primul meu meci pe Chatrier, mă bucur să fiu aici și să joc cu una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Sunt mândră de nivelul la care am jucat", a spus Johanna Konta la finalul meciului, potrivit Eurosport.



Întrebată dacă a fost una dintre cele mai bune evoluții ale sale, Konta a răspuns: "E dificil de spus, trebuie să ai grijă și de condițiile de aici. Trebuia să fiu atentă, să fiu pregătită, pentru că o adversară ca Sloane putea oricând întoarce meciul. Am ținut-o însă pe piciorul din spate și am încercat să controlez punctele pe cât de mult am putut. Mi-am făcut jocul și m-am bucurat de meci."



Johanna Konta conduce acum cu 3-0 în meciurile directe cu Sloane Stephens. Precedentele două partide au avut loc tot în acest an, britanica având câștig de cauză de fiecare dată: 6-4, 6-3 în primul tur la Brisbane (hard) și 6-7(3), 6-4, 6-1 în turul doi la Roma (zgură).



Konta nu reușise niciodată să treacă de primul tur la Roland Garros. A fost eliminată în runda inaugurală la edițiile din 2015, 2016, 2017 și 2018. Ea a devenit prima sportivă din Marea Britanie care ajunge în semifinale la Roland Garros după anul 1983. Această performanță era reușită atunci de Jo Durie.



În vârstă de 28 de ani, Konta și-a egalat astfel cel mai bun rezultat la un turneu de Grand Slam. Ea a mai ajuns în semifinale la Australian Open în 2016 și la Wimbledon în 2017.



Pentru un loc în marea finală, Konta se va duela cu învingătoarea partidei dintre Marketa Vondrousova (Cehia, 38 WTA) și Petra Martic (Croația, 31 WTA).

Parcursul Johannei Konta la Roland Garros 2019:

Turul I: 6-4, 6-4 cu Antonia Lottner (Germania, 147 WTA)

Turul II: 6-3, 1-6, 6-3 cu Lauren Davis (SUA, 111 WTA)

Turul III: 6-2, 6-1 cu Viktoria Kuzmova (Slovacia, 46 WTA)

Optimi: 6-2, 6-4 cu Donna Vekic (Croația, 24 WTA)

Sferturi: 6-1, 6-4 cu Sloane Stephens (SUA, 7 WTA)





First Women’s semi-finalist is through!@johannakonta is into her first Roland-Garros semi-final, 6-1 6-4 over former finalist Stephens.



