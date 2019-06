Iga Swiatek, surprinsă de jocul Simonei Halep: "Dădea în direcţia în care nu eram pregătită. Credeam că o să joace cross şi ea dădea lung de linie"

În ciuda înfrângerii suferite, poloneza spune că a avut ce învăţa din acest meci: "Este o bună experienţă pentru mine. Şi îmi voi aminti de acest meci, am învăţat ceva, chiar dacă a durat numai 40 de minute, cred."









Simona Halep a învins-o pe Iga Swiatek după o partidă care a durat 45 de minute, scor 6-1, 6-0, calificându-se pentru a patra oară în carieră în sferturile de la Roland Garros. De fiecare dată când Halep a ajuns în sferturi, a jucat și finala (2014, 2017 și 2018). Simona Halep va juca în sferturi cu americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA), care a trecut de spaniola Aliona Bolsova Zadoinov (20 de ani, 137 WTA), venită din calificări, scor 6-3, 6-0, după o oră și 7 minute. Va fi prima întâlnire directă dintre Halep și Anisimova.





În turul trei de la Roland Garros, Anisimova a învins-o pe Irina Begu, scor 7-6(6), 6-4. Vezi aici mai multe detalii.