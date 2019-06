​Roland Garros: Karen Khachanov îl învinge pe Juan Martin del Potro și se califică în sferturi

This is what it means.@karenkhachanov defeats Del Potro 7-5 6-3 3-6 6-3 to reach his first Grand Slam quarter-final.



Pentru un loc în semifinale, Khachanov se va confrunta cu Dominic Thiem.Karen s-a calificat pentru prima oară în sferturile unei competițiii de Grand Slam. Aceasta a fost prima victorie a rusului în fața lui Delpo, după ce argentinianul câștigase primele trei confruntări directe.Novak Djokovic (1) vs Alexander Zverev (5)Dominic Thiem (4) vs Karen Khachanov (10)Stan Wawrinka (24) vs Roger Federer (3)Kei Nishikori (7) vs Rafael Nadal (2)