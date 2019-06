Simona Halep: "Merg cu încredere în sferturi pentru că am experiență, am un joc solid"

Corespondență de la Paris

​Simona Halep continuă cursa pentru apărarea trofeului de la Roland Garros, numărul trei mondial trecând la viteză maximă de Iga Swiatek (6-1, 6-0, după 45 de minute). Pentru un loc în semifinale, Simona se va duela cu Amanda Anisimova. "Merg cu încredere în sferturi pentru că am experiență, am un joc solid", a punctat campioana en-titre de la Paris.







Despre partida cu Iga





"A fost un meci bun, cred că am jucat la cel mai înalt nivel al meu, mi-a plăcut cum m-am simțit pe teren și cum am jucat. A fost un meci bun, nu atât de ușor pe cât arată scorul" - Simona Halep.







A jucat puțin ultimele două meciuri, dar nu va schimba nimic în pregătire





"Perfecțiunea nu există. Nu voi schimba mare lucru (n.r. în pregătire după două meciuri câștigate atât de repede), vor face același program ca și zilele trecute. Consider că m-am pregătit destul de bine înainte de acest turneu, am jucat în fiecare zi aici (n.r. la Paris), nu are rost să schimb acum pentru că nu pot face mare lucru. Dar, îmi voi menține concentrarea pe ceea ce trebuie să fac în viitorul meci" - Simona Halep.





Cel mai bun meci de până acum





"Consider că a fost cel mai bun meci al meu de până acum, am jucat foarte bine. Cred că ea a fost puțin emoționată să joace pe Chatrier, este tânără, foarte tânără. Știam că lovește foarte puternic, dar am fost pregătită pentru această partidă. A ieșit totul mult mai bine decât m-am așteptat" - Simona Halep.





Cu adversare de 17 și 18 ani se simte bătrână







"Mă simt bătrână (n.r. a jucat cu o sportivă de 18 ani, iar următoare adversară are 17 ani), foarte bătrână. Să joc cu cineva cu 10 ani mai tânăr ca mine nu este ușor, dar mă simt puternică pe teren. Sunt tinere, nu am nimic de pierdut, deci fiecare meci este dificil" - Simona Halep.





Despre Anisimova și faptul că nu s-au întâlnit până acum





"E greu să joci contra unui jucător cu care n-ai jucat deloc înainte, dar merg cu încredere în sferturi pentru că am experiență, am un joc solid, știu ce trebuie să joc în fiecare meci pe care-l joc, acum o să analizez din nou cum joacă adversara și o să îmi fac un plan. Însă, cum spun mereu și o s-o spun întotdeauna, este că mă concentrez pe jocul meu cel mai mult, pentru că dacă eu îmi fac jocul atunci am mai multă încredere" - Simona Halep.





Nu îi va cere sfaturi Irinei Begu







"Nu, nu sunt genul să întreb (n.r. pe Irina Begu, cea care a fost eliminată de Anisimova), o să-mi fac temele singură și o să încerc să joc cel mai bun joc al meu" - Simona Halep.







Întrebată ce metode folosește pentru a studia adversarul (youtube, etc), Simona a răspuns sec: "Nu, doar discuția cu antrenorul".



Fostă câştigătoare a US Open la juniori, în 2017, şi finalistă la Roland Garros, tot la juniori, în 2016, la vârsta de 14 ani, americanca de origine rusă a atins la această ediţie a turneului de la Roland Garros cea mai înaltă fază la un Grand Slam, la seniori. Ea ajuns în optimi, la Australian Open, tot în acest an.

În aprilie, tot pe zgură, Anisimova a câştigat primul ei trofeu din carieră, unul de categorie WTA International, la Bogota. Anul trecut, ea a disputat prima finală WTA, la Hiroshima.

Simona Halep şi Amanda Anisimova nu s-au mai întâlnit până în prezent.



