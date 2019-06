Roland Garros: Simona Halep vs Iga Swiatek 6-1, 6-0 / Demonstrație de tenis - Halep, în sferturi după o victorie în 45 de minute

Desfășurarea livetext a partidei:







6-0 Simona Halep are un reflex incredibil la fileu, punct superb castigat de jucatoarea noastra (0-15). Swiatek trimite cu reverul mult in afara terenului (30-0). Vine insa un serviciu bun, la teu, Halep returneaza in aut. (15-30). Iga este incomodata de un forehand al romancei si ia la tinta fileul - doua mingi de meci. Pe serviciul doi, Halep returneaza in plasa fileului, inca o minge de meci. Halep inchide cu forehand-ul si obtine o victorie extrem de lejera in fata unei adversare care se anunta a fi destul de periculoasa. Setul al doilea a durat numai 19 minute.







5-0 Forehand-ul Simonei ii da batai de cap polonezei (30-0). Retur in aut al Igai, dupa un nou serviciu foarte bun. Vine inca o lovitura prea lunga a tinerei jucatoare. Se face 5-0, Swiatek pare ca a cedat complet initiativa. Un singur game o desparte pe Halep de calificarea in sferturile de la Roland Garros.







4-0 Halep ataca foarte bine pe serviciul doi al polonezei (0-15). Inca un retur castigator pe serviciul doi, de data aceasta cu reverul. Halep este la un nivel incredibil in aceste momente. Halep isi construieste bine punctul, lovitura o lasa fara raspuns pe poloneza. Vine o eroare din partea Igai, game-ul se duce in contul Simonei.







3-0 Halep se duce rapid la 30-0. Vine insa si o eroare din partea romancei. Serviciu perfect, poloneza returneaza mult in afara terenului. Inca un serviciu bun, Halep ia mingea din urcare si inchide cu forehand-ul. Game rapid, jucatoarea noastra se distanteaza la 3-0. Swiatek nu gaseste inca solutii pentru jocul campioanei en-titre.







2-0 Iga isi schimba incaltarile. Halep castiga primul punct, dar greseste apoi cu reverul. Prinsa departe de minge, Swiatek trimite in plasa fileului (15-30). Iga incearca un lung de linie, dar rateaza executia - doua mingi de break pentru romanca. Serviciu bun, poloneza vine la fileu si inchide cu voleul drive (30-40). Halep insita pe reverul adversarei si inchide game-ul cu lovitura la care poloneza a ramas fara reactie. Continua forma excelenta a Simonei, Iga este depasita de miza partidei.







1-0 Setul al doilea incepe cu Halep la serviciu. Retur direct castigator cu reverul pe serviciul doi al Simonei. Halep loveste superb in cross. Simona puncteaza pe contre-pied, poloneza nu sta prea bine la capitolul deplasare. Serviciu bun, returul lui Swiatek se opreste in plasa fileului.







6-1 Halep face pasul in teren si loveste puternic cu dreapta in cross (0-15). Swiatek este depasita de o minge inalta trimisa de Simona (0-30). Pe serviciul doi al polonezei, Halep returneaza in fileu (15-30). Halep trimite de putin cu reverul in aut, arbitrul coboara din scaun si confirma (30-30). Retur castigator cu reverul al romancei - minge de set. Swiatek avanseaza la fileu si puncteaza pe contre-pied (40-40). Serviciu la exterior, dar Halep returneaza perfect si isi incomodeaza adversara - inca o minge de set pentru numarul 3 WTA. Poloneza ia la tinta fileu si primul set se duce in contul romancei dupa doar 24 de minute de joc.







5-1 Halep inchide punctul cu un voleu drive superb (15-0). Vine insa un forehand in cross la care Halep nu a avut reactie (15-15). Retur in fileu al polonezei (30-15). Iga reuseste un rever in lung de linie de exceptie. Poloneza isi cheama adversara la fileu cu o scurta si apoi inchide cu un lob - minge de break. Vine o lovitura prea lunga a jucatoarei de 18 ani (40-40). Retur excelent cu reverul, inca o minge de break. Simona rateaza cu reverul si poloneza apare pentru prima data pe tabela.







5-0 Halep face pasul in teren, dar pune prea multa forta intr-o lovitura si mingea iese in aut. Romanca loveste necrutator cu dreapta, nicio sansa pentru poloneza (15-30). Serviciu cu mult kick, Simona este incomodata si rateaza returul. Halep ataca bine serviciul doi al adversarei si isi procura o minge de break. Swiatek scapa un forehand in afara terenul si se face 5-0 pentru numarul 3 WTA.







4-0 Forehand bine plasat in coltul terenului, mingea polonezei se opreste in fileul. Swiatek incearca sa schimbe directia, dar lovitura sa nu prinde terenul. Inca un punct pentru Halep - trei mingi de game. Serviciu perfect, returul adversarei este in afara terenului. Halep isi trece in cont un game alb si se distanteaza la 4-0.







3-0 Iga Swiatek face bine pasul in teren si inchide cu smash-ul din apropierea fileului (15-0). Iga este prinsa pe picior de un cross al Simonei (15-15). Poloneza nu gaseste terenul, trimite mult afara. Halep sta bine pe picioare si inchide punctul cu un forehand pe contre-pied (15-40). Simona vine bine la fileu si isi adjudeca punctul cu un voleu drive. Inca un break si Halep conduce cu 3-0.







2-0 Iga incearca o scurta, dar rateaza executia (15-0). Pe un serviciu doi moale al romancei, Swiatek a returnat perfect cu dreapta in lung de linie (15-15). Simona este calma, isi construieste bine punctele (40-15). Din nou Iga ataca serviciul doi al Simonei, forehand in cross castigator (40-30). Vine un serviciu bun, la teu, returul polonezei este in aut.







1-0 Meciul a inceput cu Iga Swiatek la serviciu. Poloneza profita de un retur moale al Simonei si face primul punct (15-0). Swiatek risca pe serviciul doi si face dubla greseala. Halep returneaza bine, iar poloneza trimite mult in afara terenului (15-30). Primul punct mai disputat al meciului, Halep inchide cu un reverl superb in lung de linie (15-40). Minge in fileu trimisa de Iga, iar Halep incepe perfect, cu break.







Mariana Alves este arbitrul din scaun al partidei.







Halep si Swiatek au inceput incalzirea.







Swiatek a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveasca.







Cele doua jucatoare au intrat pe teren. Sunt 21 de grade la Paris.







S-a încheiat partida dintre Dominic Thiem (4 ATP) și Gael Monfils (17 ATP). Austriacul s-a impus cu 6-4, 6-4, 6-2, obținând calificarea în sferturi. Thiem va evolua în faza următoare cu învingătorul dintre Karen Khachanov (10) și Juan Martin del Potro (8). Pe Philippe Chatrier va urma meciul dintre Halep și Swiatek.







Simona Halep (3 WTA) o întâlnește în premieră pe poloneza Iga Swiatek (18 ani, 104 WTA), într-o partidă contând pentru calificarea în sferturile turneului de la Roland Garros. Confruntarea de pe arena Philippe Chatrier poate fi urmărită în direct la Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.



Cine este Iga Swiatek



Iga s-a născut la 31 mai 2001, la Varșovia (Polonia). În prezent, Swiatek ocupă poziția 104 în ierarhia mondială. Cea mai bună clasare a carierei a fost locul 88 WTA, în aprilie 2019. De-a lungul timpului a strâns din tenis 165.571 de dolari (câștiguri depășite de premiul pe care l-a acumulat deja la Roland Garros: 243.000 de euro).



La singura sa prezență la un turneu de Grand Slam (înainte de Roland Garros), Iga a trecut de calificările de la Australian Open, a învins-o pe Ana Bogdan în primul tur (6-3, 3-6, 6-4), însă a fost învinsă de Camila Giorgi (scor 6-2, 6-0) în turul al doilea.



În 2019, Swiatek a disputat singura sa finală WTA de până acum, la turneul de categorie International de la Lugano. Poloneza a fost învinsă de slovena Polona Hercog, scor 6-3, 3-6, 6-3.



În 2018, Iga a câștigat proba de dublu a turneului de junioare de la Roland Garros (alături de americanca Caty McNally), iar câteva săptămâni mai târziu a triumfat la turneul junioarelor de la Wimbledon, după ce a învins-o pe finală pe elvețianca Leonie Kung, scor 6-4, 6-2. Tot la nivel de junioare, Swiatek a făcut parte din echipa Poloniei care a câștigat Fed Cup în 2016.



Rezultatele obținute de Iga Swiatek în 2019:



Auckland (hard), sferturi - învinsă de Jana Cepelova, scor 6-2, 4-6, 6-4

Australian Open (hard), turul II (venită din calificări) - învinsă de Camila Giorgi, scor 6-2, 6-0

Budapesta (hard), turul II (venită din calificări) - învinsă de Alison Van Uytvanck, scor 6-4, 7-5

Indian Wells (hard), turul II al calificărilor - învinsă de Ysaline Bonaventure, scor 1-6, 6-2, 6-4

Miami (hard), turul II al calificărilor - învinsă de Sachia Vickery, scor 7-6(2), 6-4

Lugano (zgură), finală - învinsă de Polona Hercog, scor 6-3, 3-6, 6-3

Praga (zgură), turul I (venită din calificări) - învinsă de Karolina Muchova, scor 4-6, 6-1, 6-4



Rezultatele înregistrate la Roland Garros 2019:



Turul I: 6-3, 6-0 cu Selena Janicijevic (Franța, fără clasament)

Turul II: 6-3, 6-0 cu Qiang Wang (China, 16 WTA)

Turul III: 0-6, 6-3, 6-3 cu Monica Puig (Puerto Rico, 59 WTA)





Traseul campioanelor în ultimii ani la Roland Garros:



2018: Jelena Ostapenko - eliminată în turul I

2017: Garbine Muguruza - optimi

2016: Serena Williams - finală

2015: Maria Sharapova - optimi

2014: Serena Williams - turul II

2013: Maria Sharapova - finală

2012: Na Li - optimi

2011: Francesca Schiavone - finală

2010: Svetlana Kuznetsova - turul III

2009: Ana Ivanovic - optimi



Ultima jucătoare care a reușit să își apere trofeul la Roland Garros a fost belgianca Justine Henin, care s-a impus de trei ori consecutiv pe zgura pariziană, în 2005, 2006 și 2007.





