Roland Garros: Novak Djokovic și Kei Nishikori, în sferturi; Benoit Paire, eliminat de japonez după ce a avut 5-3 și serviciul în decisiv

Novak Djokovic (1 ATP) și Kei Nishikori (7 ATP) și-au asigurat prezența în sferturile turneului de la Roland Garros. Dacă pentru liderul mondial partida cu Jan-Lennard Struff a fost una extrem de lejeră, Nishikori a dus o luptă de aproape patru ore cu Benoit Paire, favoritul gazdelor. Francezul a fost învins cu 6-2, 6-7(8), 6-2, 6-7(8), 7-5, deși a avut 5-3 în decisiv și a servit pentru câștigarea meciului.

Novak Djokovic a avut nevoie de doar o oră și 36 de minute pentru a-l învinge pe germanul Jan-Lennard Struff (45 ATP), scor 6-3, 6-2, 6-2. Struff reușise un parcurs excelent până la întâlnirea din optimi cu Djokovic, însă risipa de energie din meciul cu Borna Coric și-a spus cuvântul.



Germanul în vârstă de 29 de ani i-a eliminat din competiție pe Denis Shapovalov (Canada, 24 ATP), scor 7-6(1), 6-3, 6-4, Radu Albot (Republica Moldova, 40 ATP), scor 7-6(2), 7-6(3), 6-7(4), 6-2, și pe Borna Coric (Croația, 15 ATP), scor 4-6, 6-1, 4-6, 7-6(1), 11-9.

Novak Djokovic a devenit primul jucător care se califică pentru a zecea oară consecutiv în sferturile turneului de la Roland Garros. În această fază, sârbul îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre italianul Fabio Fognini (cap de serie 9) și germanul Alexander Zverev (5).



Francezul a fost extrem de aproape de obținerea celei mai bune performanțe la un turneu de Grand Slam, având 5-3 și serviciul în decisiv. Nishikori a rezistat însă incredibil, a reușit patru game-uri consecutive și a închis partida după trei ore și 55 de minute de joc.

Pe Kei Nishikori îl așteaptă în sferturi spaniolul Rafael Nadal (2 ATP). Cei doi s-au mai întâlnit de 12 ori, japonezul impunându-se doar de două ori. Ultima confruntare directă a vut loc în 2018, în finala turneului de la Monte Carlo, unde spaniolul s-a impus cu 6-3, 6-2.



