Roger Federer, după ce Thiem a fost scos din sala de presă pentru a-i lăsa locul Serenei Williams: "Îi înțeleg frustrarea. Cel care este încă în turneu are prioritate"

"Cred că există întotdeauna, cu toți jucătorii, o regulă de a merge la conferință: cel care este încă în turneu are prioritate. Așa văd eu lucrurile. Dacă eu aș fi pierdut cu Leonardo (n.r. Leonardo Mayer), l-aș fi lăsat pe el primul sau să decidă când vrea să meargă la conferință, pentru că el mai are cel puțin un meci.

Acum, trebuie să fi fost sigur o neînțelegere sau poate că ar fi trebuit să o țină pe Serena încă în vestiar, fără să aștepte aici în centrul de presă. Îi înțeleg frustrarea lui Dominic. Pentru el este vorba doar despre cum s-a întâmplat acest lucru. Nu cred că este supărat pe Serena sau pe altcineva", a declarat Roger Federer, potrivit Reuters.

Thiem: "Federer sau Nadal n-ar fi făcut asta"

"Nu am fost nervos sau frustrat, poate doar câteva minute. E vorba de un principiu! Nu contează cine este acolo. Am făcut totuși un comentariu nepotrivit când am spus că nu mai sunt un junior. Chiar și dacă în locul meu era un junior, orice jucător trebuie să aștepte. Asta arată ce personalitate urâtă are! Sunt sută la sută că Federer sau Nadal n-ar fi făcut asta",Roger Federer s-a calificat, duminică, în sferturile turneului de la Roland Garris, unde va juca împotriva compatriotului Stan Wawrinka, jucător care a ajuns în această fază după o bătălie epică cu Stefanos Tsitsipas