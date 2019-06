Iga Swiatek, una dintre surprizele de la Roland Garros: Cum a început să joace tenis, accidentarea din ziua în care a împlinit 18 ani și visul de a juca împotriva Simonei Halep

Meciul dintre Simona Halep și Iga Swiatek va avea loc luni, după ora 19 :00 (ora României), fiind al patrulea al zilei pe arena Philippe-Chatrier. Partida dintre cele doua jucătoare se va disputa după încheierea confruntarilor Sofia Kenin vs Ashleigh Barty (8), Novak Djokovic (1) vs Jan-Lennard Struff și Dominic Thiem (4) vs Gael Monfils (14).





Visul de a juca împotriva Simonei Halep, îndeplinit





"Să joc împotriva Simonei Halep este unul dintre visurile mele, nu am nimic de pierdut, nicio presiune. Este o experiență minunată, chiar și o înfrângere ar fi frumoasă", a spus Swiatek, râzând, potrivit WTA.





"Sunt doar fericită, pentru că atunci când a fost anunțată tragerea la sorți, am fost ceva de genul 'la naiba'. Știu că este greu să joci cu jucătoarele de top, dar întotdeauna am vrut asta și acum am o șansă. Voi încerca să arăt cel mai bun tenis al meu, dar va fi greu", a precizat tânăra jucătoare.





Întrebată cum arată tenisul pe care vreau să îl joace, poloneza a precizat: "Pe zgură? Serviciu bun, topspin și backhand în lung de linie."





S-a accidentat în ziua în care a împlinit 18 ani





"A fost cea mai ciudată aniversare, pentru că să te accidentezi de ziua ta de naștere nu este cel mai bun lucru din lume. Am fost foarte speriată. Am luat analgezice, sunt minunate. Mi-au salvat viața", a glumit Swiatek, care pe 31 mai a împlinit 18 ani.





Iga Swiatek s-a accidentat la spate la un antrenament, cu o zi înainte de meciul din turul trei cu Monica Puig. Poloneza a fost îngrijorată că nu va putea să joace partida.







Cum a început să joace tenis





"Tatălui meu i-a plăcut întotdeauna tenisul și a vrut ca și fiica lui să joace. A fost ideea lui. Și sora mea mai mare juca. Ea este cu trei ani mai mare decât mine și întotdeauna mi-am dorit să fiu ca ea. Jucam cu ea când eram mică și întotdeauna pierdeam, asta m-a motivat.





Cred că eram foarte competitivă. Nu era vorba doar despre tenis. Dacă aș înota sau aș face orice altceva, aș fi mereu competitivă. Cred că mi-a plăcut tenisul pentru că eram bună la asta. A fost ceva natural. Și întotdeauna am vrut să o înving pe sora mea", a declarat Iga Swiatek.





Întrebată dacă a reușit să o învingă pe sora ei, Iga a răspuns: "Nu am reușit. A renunțat să mai joace tenis în urmă cu 3-4 ani. A avut o accidentare, nu am avut nicio ocazie să o înving. Dar este minunată, este foarte mândră de mine acum."





Când a realizat că vrea să devină jucătoare profesionistă





"Nu am avut un moment anume (n.r. când a realizat că vrea să devină jucătoare profesionistă), dar când am veni aici (n.r. la Roland Garros) acum doi ani, a fost primul meu turneu de Grand Slam la junioare. A fost copleșitor. Când am văzut oamenii și atmosfera, a fost grozav și m-am gândit că vreau să fac asta cu adevărat. Pentru că atunci când eram mai mică nu am avut o obsesie cu tenisul. Nu mă uităm la meciuri, doar jucam. Dar totul s-a schimbat când am jucat la un Grand Slam și mi-am dat seama că a fost o cale minunată pe care să o urmez în viață", a spus Swiatek.







Ce s-a schimbat în modul său de gândire





"Sunt surprinsă (n.r. că a ajuns în optimi). Dar știu că ceea ce mă oprea era la nivel mental. Așa că am lucrat la asta și voi mai lucra. Nu este vorba doar despre psihologul meu. Cresc. Mă concentrez mai mult pe rutină și știu importanța acesteia. Anul trecut spuneam 'nu am de gând să fac asta pentru că e o prostie'. Ea mi-a arătat cum să rămân concentrată și cum să fiu aici pe teren și nu în altă parte. Totul s-a schimbat puțin și totul se întâmplă la un nivel mai înalt", a spus Iga Swiatek.





Cum vede actualul moment al carierei?





"Pentru mine este bine, dar îmi este teamă pentru că au fost multe fete care au avut rezultate mari când au fost tinere și au avut rezultate slabe mai târziu. Acesta este cel mai greu lucru de făcut, să te menții la același nivel. Este imposibil să menții același nivel, dar să rămâi cu tenisul tău, fără să te sperii", a afirmat Iga.



Iga Swiatek este încă la școală





"Este foarte greu, mai ales în această perioadă a anului pentru că începe sezonul Grand Slam-urilor, iar școala se va termina în două săptămâni. Este foarte greu în acest moment. Sunt la o școală privată, iar profesorii mă înteleg, dar după ce mă întorc din turnee trebuie să recuperez. Am nevoie de câteva zile și nopți ca să fac asta, deci este dificil. Este greu să mă concentrez numai pe tenis și să mă pregătesc 100%. Mai am încă un an, deci cred că mă descurc bine", a spus Swiatek.





Care sunt materiile sale preferate





"Îmi place matematica și matematica (râde). Am doar cinci materii în acest moment pentru că ne pregătim pentru examenul dinainte de absolvire. Îmi plac matematica, engleza, poloneza, eseurile, dar nu îmi place spaniola. Scuze. Nu mă pricep."





Îi place să călătorească





"Îmi place să călătoresc. Uneori este enervant când trebuie să călătorești 30 de ore pentru a ajunge în Australia. Dar îmi place sezonul turneelor europene, deoarece fiecare turneu este la o oră sau două de casa mea, deci este perfect. Iubesc să călătoresc. M-aș plictisi dacă aș sta acasă.





Uneori mă însoțește tatăl meu, dar e de acord să nu călătorească tot timpul cu mine. Uneori am nevoie de spațiu, că orice adolescent, așa că mă bucur că e de acord cu asta. Îmi place să călătoresc cu echipa mea pentru că mă simt mai concentrată. Când sunt cu tatăl meu mă gândesc întotdeauna la ce e acasă și nu am starea necesară pentru turneu", a spus jucătoarea de 18 ani.





Cum își petrece timpul liber





"Studiez, dar în timpul liber citesc și ascult muzică. Am o mare obsesie cu muzica. Am un gen de muzică pentru fiecare stare pe care o am, dar iubesc rockul. Îmi place Pink Floyd. Dacă am o dispoziție pentru pop, îmi place ABBA. De asemenea, îmi mai plac Coldplay, Florence and the Machine, Santana. Iar dacă vreau ceva mai agresiv, AC/DC. Am ascultat "Thunderstruck" înainte de meciuri. Și mă uit la The Office, versiunea americană", a precizat Iga Swiatek, potrivit WTA.







Cine este Iga Swiatek





Iga s-a născut la 31 mai 2001, la Varșovia (Polonia). În prezent, Swiatek ocupă poziția 104 în ierarhia mondială. Cea mai bună clasare a carierei a fost locul 88 WTA, în aprilie 2019. De-a lungul timpului a strâns din tenis 165.571 de dolari (câștiguri depășite de premiul pe care l-a acumulat deja la Roland Garros: 243.000 de euro).



La singura sa prezență la un turneu de Grand Slam (înainte de Roland Garros), Iga a trecut de calificările de la Australian Open, a învins-o pe Ana Bogdan în primul tur (6-3, 3-6, 6-4), însă a fost învinsă de Camila Giorgi (scor 6-2, 6-0) în turul al doilea.



În 2019, Swiatek a disputat singura sa finală WTA de până acum, la turneul de categorie International de la Lugano. Poloneza a fost învinsă de slovena Polona Hercog, scor 6-3, 3-6, 6-3.



În 2018, Iga a câștigat proba de dublu a turneului de junioare de la Roland Garros (alături de americanca Caty McNally), iar câteva săptămâni mai târziu a triumfat la turneul junioarelor de la Wimbledon, după ce a învins-o pe finală pe elvețianca Leonie Kung, scor 6-4, 6-2. Tot la nivel de junioare, Swiatek a făcut parte din echipa Poloniei care a câștigat Fed Cup în 2016.





Rezultatele obținute de Iga Swiatek în 2019:



Auckland (hard), sferturi - învinsă de Jana Cepelova, scor 6-2, 4-6, 6-4

Australian Open (hard), turul II (venită din calificări) - învinsă de Camila Giorgi, scor 6-2, 6-0

Budapesta (hard), turul II (venită din calificări) - învinsă de Alison Van Uytvanck, scor 6-4, 7-5

Indian Wells (hard), turul II al calificărilor - învinsă de Ysaline Bonaventure, scor 1-6, 6-2, 6-4

Miami (hard), turul II al calificărilor - învinsă de Sachia Vickery, scor 7-6(2), 6-4

Lugano (zgură), finală - învinsă de Polona Hercog, scor 6-3, 3-6, 6-3

Praga (zgură), turul I (venită din calificări) - învinsă de Karolina Muchova, scor 4-6, 6-1, 6-4



Rezultatele înregistrate la Roland Garros 2019:





Turul I: 6-3, 6-0 cu Selena Janicijevic (Franța, fără clasament)

Turul II: 6-3, 6-0 cu Qiang Wang (China, 16 WTA)

Turul III: 0-6, 6-3, 6-3 cu Monica Puig (Puerto Rico, 59 WTA)