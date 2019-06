Roland Garros: Irina Begu vs Amanda Anisimova (6)6-7, 4-6 / Românca a ratat două mingi de set în tiebreak

Pentru prezența în turul al treilea, Irina Begu va primi un cec de 143.000 de euro şi 130 de puncte WTA.

Statistica meciului Irina Begu vs Amanda Anisimova:

Ași: 2-0

Duble greșeli: 5-2

Lovituri câștigătoare: 11-24

Erori neforțate: 27-29

Puncte câștigate cu primul serviciu: 60% (32/53) - 73% (31/42)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 51% (19/37) - 44% (11/25)

Puncte de break câștigate: 42% (3/7) - 30% (4/13)

Total puncte câștigate: 76 - 81

Durata partidei: 1h 40 min.

Irina trimite foarte înalt cu backhand-ul, dar nu prinde terenul. Amanda încearcă să o prindă pe contre-pied pe româncă, dar trimite prea lung. Încă o minge prea lungă a Amandei (15-30). Retur ratat al Irinei, americanca se află la două puncte distanță de victorie. Încă un retur ratat al Irinei. Minge de meci pentru Anisimova. Begu returnează în fileu și Amanda Anisimova se califică în optimi.Anisimova are probleme la palmă și a cerut ajutorul medicului.Irina nu prinde terenul. Minge prea lungă a Irinei (0-30)... Pentru că Sofia Kenin are minge de meci împotriva Serenei Williams, ratăm aceste puncte din meciul Irinei (la fel ratează și Sofia oportunitatea sa). Serena trimite prea lung, pierde meciul, iar pe Terenul 7 Irina își pierde serviciul. Amanda servește pentru meci.Forehand foarte bun, în terenul lăsat liber de Irina. Begu ratează lungul de linie. Retur în afara terenului al Irinei, Anisimova face un game alb.Retur ratat al Amandei. O eroare neforțată a americancei, Irina conduce cu 30-0. Încă o greșeală din partea lui Anisimova. Americanca pune o scurtă, dar Irina ajunge la timp și închide game-ul cu o contrascurtă.Irina face punctul cu un voleu-drive. Retur bun, în picioarele adversarei, iar Anisimova dă în fileu (0-30). Lovitura Irinei este foarte lungă, Amanda trimite în banda fileului. Prima este ratată. Amanda nu pune suficientă forță în forehand și Irina egalează din nou la 3, ca în primul set.Minge prea lungă a americancei. Un serviciu bun, Anisimova nu are răspuns. Irina ratează cu forehand-ul. Rever câștigător al Irinei (40-15). Anisimova riscă și prinde linia. Irina lovește cu rama și pierde punctul (40-40). Irina servește pe linia mediană, Anisimova ratează returul. De data aceasta, americanca are un retur foarte bun. Irina e mai agresivă și forțează o eroare a adversarei. Game-ul se prelungește încă o dată, Irina nu poate să închidă nici de această dată. Un rever foarte bun al jucătoarei noastre, în contre-pied. Serviciu bun și Irina se apropie la un game.Game-ul începe echilibrat, Irina încearcă să rămână în meci (15-15). Begu forțează, controlează punctul și se impune. Două mingi de break pentru Irina, care poate reveni în set. Begu trimite foarte lung și o incomodează suficient pe Amanda pentru a câștigat punctul.Retur câștigător al americancei. Amanda joacă foarte bine, dar ratează o lovitură de această dată. Irina e ieșită din ritm, încă două mingi de break pentru adversară. O lovitură prea lungă a Amandei. Și returul e prea lung, 40-40. Irina trimite în culoarul de dublu... Dar Begu salvează și această oportunitate a adversarei. Irina răspunde fără vlagă, în fileu. Românca prinde linia cu un atac și rămăne în game. Anisimova returnează în picioarele Irinei și obține a cincea minge de break din acest game. Anisimova domină punctul de la fileu și face al doilea break.Minge prea lungă a jucătoarei de 17 ani. O dublă a americancei (Irina a făcut cinci). Scurtă mult prea scurtă a Amandei (0-40). Serviciul o ajută pe Anisimova. Încă o minge salvată. Begu a ratat toate mingile de break... O minge foarte joasă a Amandei trece razant peste fileu și îi aduce punctul. Americanca face cinci puncte consecutiv și își consolidează avantajul.Amanda începe mai bine și setul secund, cu un retur agresiv. De data aceasta, Irina trimite o minge lungă câștigătoare. Begu mai face o eroare neforțată (15-30). As al Irinei. Anisimova obține o minge de break. Debut excelent pentru americancă...Anisimova începe bine. Irina servește bine, egalează la 1. Retur foarte bun al americancei, care trece în avantaj. Amanda pune o scurtă bună, Irina ajunge la minge, însă lasă terenul liber și este pasată ușor. Begu recuperează minibreak-ul, Amanda trimite prea lung (3-2 pentru americancă). Irina egalează la 3. Begu trece pentru prima oară în avantaj, Amanda ratează cu backhand-ul. Irina este mult mai agresivă și câștigă punctul după o scurtă ratată a adversarei (5-3). Begu încearcă o scurtă, dar nu pune suficientă putere. Anisimova trimite pe culoarul de dublu cu backhand-ul. Incredibil... Irina face o dublă greșeală la minge de set (6-5). Serviciu bun spre exterior urmat de un forehand câștigător pentru americancă... egal la 6. Retur în fileu al Irinei, minge de set pentru Amanda. Anisimova închide setul cu un voleu-drive de lângă fileu... 8-6 în tiebreak.Serviciu bun al Irinei. Retur în fileu al americancei (30-0). Begu își face treaba, servește un as și ne apropiem de tiebreak. Dar compensează cu o dublă greșeală (a patra). O lovitură prea moale a Irinei se oprește în fileu. Anisimova insistă pe backhand-ul Irinei și egalează la 40. Amanda se apără foarte bine, aleargă, ajunge în poziție favorabilă, dar trimite în fileu. Serviciu bun la mediană, Anisimova nu poate returna. Avem tiebreak.Irina se apleacă după o minge, dar trimite prea lung. Begu încearcă lungul de linie, dar ratează cu reverul. Retur bun al jucătoarei noastre, Anisimova trimite în fileu. Irina forțează și ratează. Amanda lovește prea puternic, game-ul rămâne echilibrat. Dar Irina returnează greșit...Amanda este foarte agresivă la retur și își adjudecă primul punct. Irina se ține mai bine de această dată, Amanda trimite în culoarul de dublu. Begu face o dublă greșeală într-un moment sensibil. Irina trimite în cross, Anisimova răspunde mult prea puternic și mingea iese afară. Încă o dublă a Irinei... Minge de set pentru Anisimova. Americanca ratează returul. Irina joacă foarte bine din spatele linie de fund, Amanda încearcă să închidă punctul, dar lovește prea lung. Emoțiile continuă, Anisimova câștigă punctul. Serviciu cu kick al româncei, americanca returnează în fileu. Lovitură ratată a Amandei, Irina rămâne în set.Anisimova câștigă primul punct. Dreaptă câștigătoare a americancei. Două retururi ratate ale Irinei îi aduc un game alb Amandei.Irina încearcă să închidă punctul cu o lovitură scurtă, în diagonală, dar ratează. Begu ține aproape și egalează la 15. O dublă greșeală a româncei. Anisimova profită de mingea scurtă jucată de Irina și obține două mingi de break. Amanda trimite prea lung (30-40). Atacul Amandei iese în exterior, Irina egalează. Serviciu bun al româncei. Retur ratat al americancei, Irina își face serviciul.Anisimova încearcă să se redreseze și câștigă trei puncte foarte rapide. Fileul oprește mingea lângă fileu, americanca avansează și închide game-ul la 0.Irina își continuă revenirea. Două puncte obținute rapid de româncă. Scurtă extraordinară a Irinei, adversara nu mai are nicio șansă (40-0). Begu ratează întâlnirea cu mingea. Românca egalează situația.Begu începe bine și acest game. Begu caută un retur câștigător în lung de linie, dar ratează ținta. Un răspuns mai bun de această dată, Anisimova dă în fileu. O minge lungă a Irinei, americanca mai ratează o lovitură și românca are două șanse de rebreak. Irina este mai agresivă și o forțează pe adversară să trimită prea lung.Irina câștigă un punct disputat cu forehand-ul. Begu forțează în acest game, încearcă să recupereze. Încă o lovitură bună a Irinei, care trimite lângă linie din apropierea fileului. Anisimova returnează greșit, Irina își trece în cont primul game.Anisimova face un meci foarte bun, Irina pierde punctele încă de la primul retur (30-0). Begu profită de erorile Anisimovei și egalează la 30. Begu trimite în fileu. O minge mai agresivă a Irinei, spre corpul adversarei, game-ul se prelungește. Amanda prinde colțul terenului cu o lovitură de backhand excelentă. Retur afară al Irinei.Irina reușește un prim serviciu bun. Amanda este agresivă și o forțează pe Begu să rateze. Rever câștigător al Anisimovei, fără șanse pentru Irina. Românca nu face deocamdată față americancei. Irina salvează două mingi de break. Amanda mai returnează o dată foarte bine. Anisimova o plimbă pe Irina pe linia de fund și face break-ul la a patra ocazie.Anisimova servește prima. Irina începe bine, cu un forehand puternic la care americanca nu poate răspunde. Amanda revine, profită și de greșelile Irinei (românca a trimis în fileu) și își face serviciul la 15.Cele două jucătoare se încălzesc.Begu şi Anisimova nu au mai fost adversare.Meciul va începe după finalul partidei de dublu mixt Hao-Ching Chan/Oliver Marach (Taiwan/Austria) vs Jessica Moore/Jeevan Nedunchezhiyan (Australia/India).