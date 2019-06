​Roland Garros: Naomi Osaka, eliminată în turul al treilea de Katerina Siniakova

World No. 1 gone! @K_Siniakova produces the upset of the tournament, ousting Osaka 6-4 6-2. #RG19 pic.twitter.com/TUjeRv2TdI

Turning up the heat.



Siniakova with the first set over Osaka 6-4...



\uD83C\uDFBE https://t.co/2FdF1RYRqf #RG19 pic.twitter.com/gQ3l2NFSp4