Horia Tecău, calificarea în sferturi și o nouă victorie în fața fraților Bryan: "Îmi place să joc cu ei, sunt cei mai buni. Am învățat multe de la ei"

Corespondență de la Paris

​Horia Tecău a obținut calificarea în a doua săptămână de la Paris, după ce i-a învins alături de Jean-Julien Rojer pe frații Bryan. Succesul îi duce pe cei doi în sferturile probei de dublu de la Roland Garros. "Îmi place să joc cu ei, sunt cei mai buni. Am învățat multe de la ei", a precizat, printre altele, Horia Tecău la conferința de presă.





Roland Garros: Horia Tecău și Jean-Julien Rojer s-au calificat în sferturi / Victorie în fața fraților Bryan







Despre meciul cu frații Bryan





"Încă un meci intens, dar ne-am simțit bine azi încâ de la început, am simțit un pic că suntem deasupra lor ca nivel azi, mai ales la început. Am stat bine pe servicii, iar Bob nu a jucat cu primul serviciu azi. La fel, pe Mike am simțit că îl putem prinde pe retururi. Așa s-a și întâmplat de fapt în primul set, unul câștigat confortabil" - Horia Tecău.



Despre momentele de cotitură din meci







"La 4-1 și 30-30 în al doilea am fost un pic grăbiți acolo să terminăm meciul când eram deasupra în scor și în control. Poate am forțat prea devreme. Am rămas însă calmi, concentrați pe serviciu și am vrut să luăm acel tiebreak disputat. Și ei au ridicat nivelul pe final de meci, au servit mai bine, au început să se miște mai mult la fileu, să pună mai multă presiune. Ne-am scos cu niște execuții gen retururi bune. De asemenea, Mike ne-a făcut cadou o dublă la minge de set" - Horia Tecău.







Al treilea turneu la rând cu frații Bryan





"Îmi place să joc cu ei, sunt cei mai buni, am învățat multe de la ei, este un test bun mereu, să vezi unde ești când joci cu ei. Trebuie să fii în formă să-i învingi. Îmi place să joc cu ei în fazele superioare ale turneelor. Este păcat că ne scoatem unii pe alții în primele tururi. Am simțit că ultimele meciuri cu ei s-au dus în favoarea noastră. Ne luăm încrederea din meciul ăsta, mergem înainte" - Horia Tecău.





"Noi ne propunem mereu să mergem până la capăt în turneele acestea mari, dar trebuie să vii tot timpul cu jocul și cu execuția în momentele acelea importante: să rămâi calm, execuțiile să fie acolo" - Horia Tecău.







Antrenamente mai lejere, multă muncă mentală







"Ne dorim să păstrăm valul ăsta, concentrarea să fie acolo, prospețimea fizică să fie acolo. Mereu pregătim foarte bine următorul meci. Încrederea ne ajută să fim la un nivel bun. Faptul că acum câștigăm multe meciuri la rând ne dă o încredere în plus, pe care o simți atunci când câștigi meciuri, e diferit. Nu prea poți s-o păcălești, s-o compensezi prin altceva.







Nu câștigi meciuri oricât te-ai gândi tu pozitiv, ai nevoie și de rezultate. Vrem să prelungim cât de mult putem aceasta perioadă. Avem experiența din trecut când poate ne-am grăbit, poate am vrut să facem prea mult, prea devreme.







Antrenamentele erau mai solicitante, acum într-un fel păstrăm starea asta. Avem mai lejere antrenamentele, multă muncă mentală. Pregătim foarte bine meciurile, iar asta ne ajută" - Horia Tecău.







Idee de dublu la Olimpiadă cu Marius Copil







"Întâi trebuie să ne calificăm, condițiile sunt foarte dificile, să fim acolo sunt linia de înscriere. Asta înseamnă că fiecare turneu de la Roland Garros-ul ăsta și până la anul contează" - Horia Tecău.





Echipa româno-olandeză conduce cu 6-5 în meciurile directe. La cel mai recent duel, pe 14 mai, fraţii Bryan au câștigat cu 6-4, 7-6 (4), în prima rundă a probei masculine de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Roma.







Horia și Jean-Julien vor juca în sferturi împotriva echipei învingătoare a duelului dintre Guido Pella/Diego Schwartzman (Argentina) vs Gregoire Barrere/Quentin Halys (Franța).





Calificarea în această fază este recompensată cu un premiu total de 79.500 de euro şi câte 360 de puncte ATP.