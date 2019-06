Simona Halep: "Mă simt bine fizic, am încredere în mine. Simt jocul foarte bine pe aceste terenuri"

Corespondență de la Paris

​Simona Halep a trecut în mare viteză prin "stația" Lesia Tsurenko, victoria venind după doar 55 de minute (6-2, 6-1). La conferința de presă, Simona a părut foarte relaxată și mulțumită de ceea ce a realizat sâmbătă pe Chatrier. "Mă simt bine fizic, am încredere în mine. Simt jocul foarte bine pe terenurile acestea, îmi place acest turneu și de fiecare dată când vin aici încerc să mă autodepășesc", a fost de părere, printre altele, campioana en-titre de la Paris.

"Nu știu la ce m-am așteptat sau la ce nu m-am așteptat, ideea este că ceea ce mi-am dorit și am jucat bine. Am fost concentrată pe fiecare puncte și am știut că fiecare game este important contra ei. Dacă ea mai lua un game-două poate se încurca meciul. Am fost foarte stăpână pe mine, pe ceea ce trebuie să fac și a fost bine" - Simona Halep.







"Sunt destul de încrezătoare în returul meu și mă simt cel mai confortabil pe partea aceea. Lucrez la acest aspect, la fel cum lucrez și la alte aspecte, dar astăzi chiar a mers totul foarte bine" - Simona Halep.







"Sunt mult mai experimentată, sunt mult mai încrezătoare în forțele mele, mă simt mult mai bine pe teren, sunt mult mai relaxată din mai multe puncte de vedere. Simt jocul foarte bine pe terenurile acestea, îmi place acest turneu și de fiecare dată când vin aici încerc să mă autodepășesc. Probabil asta mă ajută să dau tot ce am bun la fiecare meci" - Simona Halep.





"Încerc să nu schimb nimic (n.r. între jocul din prima și a doua săptămână) încerc să mențin rutina, să fac aceleași lucruri. Turneul merge înainte, mă bucur tare mult să fiu în a doua săptămână, nu a fost ușor. De fiecare dată încărcătura emoțională este mai mare la un Grand Slam, dar am jucat destul de mult aceste turnee și acum mă simt mult mai sigură pe mine" - Simona Halep.





"Știam că este obosită dinaintea meciului pentru că a jucat foarte mult și mi-am imaginat că o să fie mult mai greu, de aceea a și schimbat tactica și a lovit mult mai puternic. Nu m-am gândit la acest lucru (n.r. că este accidentată Lesia), am încercat să rămân concentrată pe joc și să nu schimb nimic, ceea ce am făcut și am făcut bine" - Simona Halep.







"Nu am nicio preferință (n.r. în legătură cu viitoarea adversară) și nu am pentru că nu am jucat niciodată contra lor. S-a întâmplat și cu Linette la fel, nu sunt speriată de acest lucru, o să încerc să mă uit puțin, să analizez ce trebuie să joc contra lor și vom vedea. Mă simt bine fizic, sunt bine, am încredere în mine, acum meciul e deschis, vom vedea ce se întâmplă" - Simona Halep.



În runda următoare, Simona se va duela cu învingătoarea partidei dintre Monica Puig (Puerto Rico, 59 WTA, 25 ani) și Iga Swiatek (Polonia, 104 WTA, 18 ani).