Roland Garros: Simona Halep vs Lesia Tsurenko 6-2, 6-1 / Simona, în optimi după un meci de 55 de minute

În runda următoare, Simona se va duela cu învingătoarea partidei dintre Monica Puig (Puerto Rico, 59 WTA, 25 ani) și Iga Swiatek (Polonia, 104 WTA, 18 ani).

Pentru calificarea în optimi, Simona și-a asigurat un premiu în valoare de 243.000 de euro şi 240 de puncte WTA.

Simona Halep și Lesia Tsurenko s-au mai întâlnit de șapte ori până acum, victoria revenindu-i de fiecare dată româncei. Ultimele două partide au avut loc în acest an, în optimile turneelor de la Doha și Dubai.





De remarcat că niciunul dintre cele şapte meciuri nu a avut loc pe zgură. Singurul set câștigat de Tsurenko a fost pe iarbă, la Wimbledon 2014.





Halep vs Tsurenko, întâlniri directe 7-0:





2019, Dubai (optimi): 6-3, 7-5 pentru Halep

2019, Doha (optimi): 6-2, 6-3 pentru Halep

2018, Cincinnati (sferturi): 6-4, 6-1 pentru Halep

2014, Wimbledon (turul II): 6-3, 4-6, 6-4 pentru Halep

2013, 'S-Hertogenbosch (sferturi): 6-3, 6-1 pentru Halep

2012, Linz (turul I): abandon Tsurenko - 3-0 pentru Halep

2009, Opole (optimi): 6-4, 7-5 pentru Halep.

Cine este Lesia Tsurenko

Lesia Tsurenko s-a născut pe 30 mai 1989, la Vladimirec (Ucraina). Părinții sunt Viktor și Larisa, iar sora sa se numește Oxana. Tsurenko a început tenisul la șase ani. La vârsta de 16 ani, aceasta s-a mutat la Kiev, unde a studiat Educație Fizică și Sport timp de un an și jumătate (speră să își termine studiile cândva). Lovitura sa favorită este cea de backhand. Cea mai frumoasă amintire este Australian Open 2013, unde a ajuns până în turul al treilea (învinsă de Caroline Wozniacki, scor 6-4, 6-3). Turneele favorite sunt Australian Open, Wimbledon și Madrid.





În prezent, Tsurenko ocupă locul 27 în clasamentul modial. Cea mai bună clasare a fost locul 23 WTA, atinsă în februarie 2019.





Potrivit site-ului WTA, Lesia Tsurenko este antrenată de Dmytro Brichek.

Palmares





Tsurenko a câștigat turneele de la Istanbul (2015), Guangzhou (2016), Acapulco (2017, 2018). În 2019, aceasta a fost învinsă în finala de la Brisbane de Karolina Pliskova, scor 4-6, 7-5, 6-2.

Rezultatele obținute de Lesia Tsurenko pe zgură în 2019, înainte de participarea la Roland Garros (trei înfrâgeri):





Stuttgart, turul I - învinsă de Laura Siegemund, scor 6-2, 6-2

Madrid: turul I - învinsă de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-2

Roma: turul I - învinsă de Yulia Putintseva, scor 6-4, 6-2

Simona Halep vs Lesia Tsurenko





Vârsta: 27-30

Locul nașterii: Constanța - Vladimirec, Ucraina

Înălțime: 1,68 metri - 1,74 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în sezonul 2019: 25/8 vs 11/8

Victorii/înfrângeri în carieră: 475/205 vs 389/261 (potrivit WTA)

Titluri în 2019: 0-0

Titluri în carieră: 18-4

Bani câștigați în 2019: $1,532,290 vs $351,491

Bani câștigați din tenis: $29,677,869 vs $4,194,492

Locul în clasamentul WTA: 3-27

Cea mai bună clasare din carieră: 1-23.

Traseul campioanelor în ultimii ani la Roland Garros:





2018: Jelena Ostapenko - eliminată în turul I

2017: Garbine Muguruza - optimi

2016: Serena Williams - finală

2015: Maria Sharapova - optimi

2014: Serena Williams - turul II

2013: Maria Sharapova - finală

2012: Na Li - optimi

2011: Francesca Schiavone - finală

2010: Svetlana Kuznetsova - turul III

2009: Ana Ivanovic - optimi





Ultima jucătoare care a reușit să își apere trofeul la Roland Garros a fost belgianca Justine Henin, care s-a impus de trei ori consecutiv pe zgura pariziană, în 2005, 2006 și 2007.

"Nu am simţit că am jucat cu o adversară accidentată. Meciul a fost greu, chiar dacă scorul nu o arată",Lesia nu a contat la serviciu în această partidă. Începe game-ul cu încă o eroare. Simona se apără bine în primă fază, dar Tsurenko mai atacă o dată și face punctul. Lesia mai dă o dată în fileu (15-30). Minge prea lungă a Lesiei, două mingi de meci pentru Simona. Serviciu bun la mediană, urmat de un forehand câștigător (prima minge de break salvată de ucraineancă). Forehand în cross reușit de Tsurenko. Simona trimite o minge lungă, Lesia scapă forehand-ul. Simona închide meciul de lângă fileu, cu opt break-uri.Tsurenko începe agresiv, parcă decisă să nu piardă la 0 acest set. Retur foarte bun al Lesiei (0-30). Simona se grăbește și trimite în fileu. Trei mingi de break pentru adversară. Simona controlează punctul, dar ratează de lângă fileu.Simona încearcă o lovitură în cross, dar ratează cu mult ținta. Halep urcă spre fileu și închide cu un voleu-drive. Slice-ul Simonei iese în afara terenului. Tsurenko trimite o minge cu kick, Simona este neatentă și lovește prea puternic. Două mingi de game pentru ucraineancă. Simona returnează agresiv pe serviciul secund al adversarei și obține punctul. Lesia caută colțul terenului și își pierde avantajul (40-40). Simona returnează pe centrul terenului, însă Lesia mai ratează o lovitură. Retur pe linie al Simonei, care va servi pentru câștigarea partidei.Simona câștigă primul punct. Lesia pare să fi revenit mai agresivă, însă erorile nu au dispărut. Halep atacă la foc continuu, Tsurenko mai trimite o dată în fileu. Serviciu puternic, Lesia returnează prea lung.Lesia Tsurenko cere un time-out medical. Ucraineanca s-a resimțit după scurta pusă de Simona în game-ul șapte al primului set.Primul punct îi revine Lesiei. Tsurenko se apără din spatele liniei de fund, mingea ei se oprește în banda fileului. Lovituri mult mai puternice din partea Lesiei, Simona nu mai poate returna. Lesia are tot terenul în față, dar trimite afară cu o lovitură în cross. Încă o ratare inexplicabilă a Lesiei. Tsurenko se apără bine un timp, dar mai ratează o lovitură și Simona face al șaselea break din tot atâtea game-uri în care s-a aflat la retur.Halep câștigă un punct disputat, Tsurenko nu rezistă și trimite în fileu. Lesia nu se poate concentra, pierde toate punctele prelungite. Simona ratează de puțin terenul. Ucraineanca încearcă să o paseze pe Simona, dar trimite prea puternic. Serviciu puternic la mediană, Lesia returnează prea lung.Simona începe setul cu o scurtă câștigătoare. Minge prea lungă a Simonei (15-15). Banda fileului face ca mingea lovită de Simona să se oprească mai repede, iar Lesia nu mai ajunge la timp. Încă o ratare a jucătoarei din Ucraina (15-40). Lung de linie excelent găsit de Simona. Halep a câștigat de fiecare dată pe serviciul adversarei (de cinci ori până acum).Lesia încearcă returul decisiv pe serviciul secund al Simonei, dar trimite prea lung. Scenariul se repetă. Tsurenko prinde colțul terenului, Simona returnează, iar Lesia ratează din nou. Trei mingi de set pentru Simona. Halep riscă și cu al doilea serviciu și face o dublă greșeală. Tsurenko returnează mai bine de această dată, avansează în teren și închide punctul (40-30). Simona controlează punctul, iar slice-ul Lesiei iese afară. Simona câștigă primul set.Tsurenko domină punctul, avansează la fileu și o obligă pe Simona să rateze. Un backhand în cross foarte reușit al Simonei. Halep pune o scurtă foarte bună, Tsurenko aleargă după minge, aproape că ajunge, dar alunecă nefericit și nu mai poate trimite înapoi. Încă o ratare a Lesiei, care este nemulțumită de jocul ei. Două mingi de 5-2 pentru Simona. Și Tsurenko mai face o eroare neforțată.Tsurenko trimite în fileu. Lesia leagă două puncte, primul cu forehand-ul, al doilea cu reverul. Simona își iese din ritm și lovește prea puternic. Dublă greșeală a Simonei, e o luptă a erorilor, rebreak pentru Lesia.Lesia mai ratează o dată. Încă o eroare neforțată din partea Lesiei (a zecea). Trei mingi de dublu break pentru Simona, Tsurenko nu își găsește ritmul. Simona are parte de un meci facil deocamdată, mai face un break.Tsurenko atacă excelent, slice-ul Simonei iese afară. Serviciu în corpul adversarei, Lesia nu poate returna. Tsurenko este agresivă, dar dă în fileu. Backhand-ul Lesiei nu prinde terenul, Simona își apără avantajul.Simona avansează în teren și închide cu un voleu. A treia dublă greșeală din partea Lesiei. Încă una, ucraineanca are probleme mari la serviciu (0-40). Trei duble greșeli consecutive, al treilea break consecutiv.Serviciu bun la exterior al româncei, adversara returnează în fileu. Tsurenko returnează lung și o surprinde pe Simona. Prima dublă greșeală a Simonei. Halep ratează lungul de linie, Tsurenko poate reveni rapid. Lesia este pe fază la serviciul secund al Simonei, atacă și face rebreak.Tsurenko servește prima. Lesia câștigă primul punct. Prima dublă greșeală a jucătoarei din Ucraina vine rapid. Tsurenko se apără bine, iar Simona ratează o lovitură. Halep egalează la 30 cu un forehand excelent în lung de linie. Simona returnează scurt, iar Tsurenko profită. Lesia nu rezistă în punct și trimite în fileu, un prim game echilibrat (40-40). Simona atacă, dar trimite în fileu. Lesia avansează la fileu, Simona aleargă excelent dintr-o parte în alta, trimite tot înapoi și închide punctul cu un voleu-stop. Lovitură decisivă în cross a Simonei, care obține o minge de break. Simona începe cu break, după ce ucraineanca mai face o dublă greșeală.