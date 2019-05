Roland Garros: Roger Federer, victorie în trei seturi la meciul cu numărul 400 la un turneu de Grand Slam - Elvețianul s-a calificat în optimi

Roger Federer (3 ATP) continuă cursa la Roland Garros cu o nouă victorie în trei seturi. La meciul cu numărul 400 la un turneu de Grand Slam, campionul elvețian l-a învins pe norvegianul Casper Ruud (63 ATP), scor 6-3, 6-1, 7-6(8). Federer și-a asigurat astfel a 14-a calificare din carieră în optimile competiției de la Paris.

În vârstă de doar 20 de ani, Casper Ruud a practicat un tenis foarte bun, reușind să țină pasul destul de bine cu marele Roger Federer pe arena Suzanne-Lenglen de la Roland Garros. În ciuda scorului, primul set a fost unul echilibrat, elvețianul profitând pe final de momentele de slăbiciune ale lui Ruud, care și-a cedat serviciul la 3-3 și la 3-5.



Actul al doilea a fost unul fără istoric, Roger i-a predat o lecție de tenis tânărului norvegian, impunându-se cu 6-1. Văzând că nu mai are nimic de pierdut, Ruud a dat tot ce a avut mai bun în setul al treilea, reușind să facă break-ul și să aibă 2-0 pe tabelă. Federer nu a lăsat situația să scape de sub control, a egalat la doi, iar echilibrul s-a păstrat apoi până la tie-break, unde Casper Ruud a avut o replică foarte bună.

Norvegianul a reușit să salveze trei mingi de meci (la 4-6, 5-6 și 7-8), a doua cu un contre-pied de toată frumusețea. Ruud a avut chiar și o minge de set (la 7-6), anulată însă de Roger cu un voleu din apropierea fileului. A patra șansă a fost cu noroc pentru Federer, care a pus capăt meciului cu un smash, după două ore și 11 minute (10-8).



Pentru Roger Federer a fost meciul cu numărul 400 la un turneu de Grand Slam, elvețianul având un bilanț impresionant: 345 victorii - 55 înfrângeri.



În faza următoare, Roger Federer îl va înfrunta pe învingătorul dintre francezul Nicolas Mahut (252 ATP) și argentinianul Leonardo Mayer (68 ATP).

Statistica meciului Ruud vs Federer:

Ași: 2-11

Duble greșeli: 6-3

Lovituri câștigătoare: 28-52

Erori neforțate: 26-36

Puncte câștigate cu primul serviciu: 67% (49/73) - 80% (48/60

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 32% (11/34) - 51% (19/37

Puncte de break salvate: 58% (7/12) - 80% (4/5)

Puncte de break câștigate: 20% (1/5) - 42% (5/12)

Total puncte câștigate: 44% (90/204) - 56% (114/204)

Durata partidei: 2h 11min.



Another Milestone ✅@rogerfederer becomes the first to reach the Roland-Garros men’s singles round of 16 for a 14th time as he sails past Casper Ruud 6-3 6-1 7-6(8).#RG19 pic.twitter.com/FIHDQn6zWr