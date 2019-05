Umbra Svitolinei pe Chatrier - Garbine Muguruza, calificarea și discursul învățat pe de rost

Cu Roger Federer evoluând pe Lenglen, meciul Svitolina vs Muguruza a avut parte de o asistență redusă pe Chatrier. Elina a avut o zi foarte slabă la serviciu, a fost neinspirată la schimbările de direcție și a părut doar o umbră a războinicei din alte zile. De cealaltă parte, Garbine și-a văzut de planul tactic, și-a luat marjă de eroare la multe execuții și nu a părăsit arena centrală de la Roland Garros înainte de a vorbi în franceză (6-3, 6-3). Discursul a fost unul care a adunat multe zâmbete, putându-se vedea de la distanță că are totul învățat pe de rost (răspunsurile erau deja pregătite, indiferent de întrebările lui Cedric Pioline).

Unde a plecat toată lumea?



Chatrier-ul nu este nici măcar pe jumătate plin la ora începerii partidei, deși afișul este unul interesant: Garbine Muguruza (câștigătoare la Paris în 2016) și Elina Svitolina (una dintre jucătoarele cu rezultate bune pe zgură).



Ora este una perfectă, vremea este minunată, dar motivul pentru care lumea nu se înghesuie este unul cât se poate de întemeiat: pe Lenglen, la aceeași oră, arena a devenit neîncăpătoare: Roger Federer îl întâlnește pe Casper Ruud. În momentul în care Muguruza servește la 1-0 în favoarea ei, de pe Lenglen se aud urale, crainicul îl prezintă pe marele campion elvețian.



Schimbul nesfârșit de break-uri

Începutul partidei de pe Chatrier este unul al ezitărilor, mai ales de la lansare. Svitolina, iar mai apoi Muguruza, arată multe vulnerabilități din spatele serviciului. Diferența se face la retur, acolo unde mingea este întâlnită devreme. În aceste condiții, se ajunge la 4-3 pentru Garbine doar din break-uri (șapte consecutive!).



Prima care sparge gheața este iberica: iși câștigă serviciul, iar mai apoi continuă nestingherită seria de break-uri: 6-3, după 47 de minute. Greu de conceput înainte de startul partidei: Svitolina nu a câștigat niciun game pe propriul serviciu în primul set.



Partitura se modifică în al doilea set: atât Garbi cât și Elina sunt mult mai atente în game-urile de serviciu, iar în primele trei game-uri nu avem parte de break-uri.



Muguruza încearcă varianta de joc cât mai simplu, cu marjă de eroare în execuție, în timp ce Svitolina nu se află neapărat în cea mai bună zi a sa. Este total neinspirată în momentele importante, în special la schimbările de direcție.



Din dorința de a nu-și mai ceda serviciul, Elina recurge la schimburi lungi, cu consum sporit de energie, simțind că ar putea avea un avantaj din acest punct de vedere. Strategia dă roade, iar jucătoarea din Ucraina reușește să egaleze la doi pe tabelă.



În tribune, atmosfera este una liniștită, iar zgomotul pe care îl face camera care survolează pe fire complexul se aseamănă cu cel al unui tramvai. Pe teren, Svitolina are trei mingi de break, dar sub presiunea amenințării Garbine face pasul în teren și salvează două dintre acestea. Nu mai poate face nimic la a treia, iar Elina trece în avantaj pe tabelă (3-2) după ce își câștigă serviciul.



Liniștea este "spartă" din nou de publicul de pe Lenglen: Roger Federer câștigă și al doilea set în fața lui Casper Ruud, iar publicul gustă din plin acest moment.



Svitolina nu fructifică nici această șansă, iar Garbine revine încă o dată și mută din nou presiunea pe umerii adversarei (4-3). Elina ratează mingi ușoare, chiar și din apropierea fileului cu jumătate de teren liber, publicul oftează îndelung, iar Muguruza își vede de treabă (retur direct câștigător cu backhandul în lungul liniei). Se face 5-3, iar iberica va servi pentru calificarea în turul patru.



Sunt două mingi de meci (40-15), iar publicul încearcă să o aducă prin aplauze înapoi în joc pe Elina. Nu mai este însă nimic de făcut, iar Svitolina părăsește Roland Garros-ul cu capul plecat (3-6, 3-6). A fost o zi slabă a jucătoarei din Ucraina, în special la serviciu.

La finalul partidei, Garbine stârnește zâmbete cu discursul său în franceză, unul în care iberica s-a străduit să respecte tot ce a învățat dinainte pe de rost (nu a ținut neapărat cont de întrebările lui Cedric Pioline, precum un școlar scos la tablă care spune pe fugă doar ceea ce știe)...

Spanish Smiles \uD83D\uDE04@GarbiMuguruza improves to 6-0 in third round matches at Roland-Garros after sending off Elina Svitolina 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/Jo2APnY2Eo