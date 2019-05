Irina Begu, după revenirea spectaculoasă din meciul cu Muchova: "Faptul că am luptat pentru fiecare punct este marea mea mulțumire"

Corespondență de la Paris

Irina nu a avut parte de un început de meci foarte bun în disputa din turul doi de la Roland Garros, jucătoarea noastră pierzând primul set cu 6-1 în fața sportivei Karolina Muchova (73 WTA). Begu a explicat într-o conferință de presă care a fost cheia revenirii: faptul că a încercat să lungească raliurile și că a luptat pentru fiecare punct.





Irina Begu - Karolina Muchova 1-6, 6-3, 6-4







Roland Garros: Irina Begu, în turul al treilea după ce a pierdut primul set cu 1-6; Sorana Cîrstea, eliminată de o jucătoare venită din calificări





Despre meciul câștigat joi





"Am început foarte lent, nu-mi găseam ritmul, simțeam că mă mișc foarte greu pe teren și oarecum grăbeam prea repede punctul. După care m-am gândit că trebuie să țin câteva mingi în teren. Am încercat să lupt pentru fiecare punct și să intru un pic în meci și cred că acolo s-a schimbat totul, când am încercat să lungesc un pic punctele" - Irina Camelia Begu.







Despre Muchova







"Îmi place foarte mult cum joacă, e o jucătoare de viitor și cred că va fi acolo în top. Foarte mânace, chiar îmi place cum joacă, nu este ușor de jucat împotriva ei și cred că de aceea mi-a luat puțin mai mult timp să mă acomodez la început. Sunt pe suprafața mea favorită și cred că în orice moment se poate schimba meciul.







A jucat bine de anul trecut, a făcut rezultate la Indian Wells. Cu contează ce prefer eu (n.r. despre viitoarele adversare), cred că important este indiferent de adversară să încerc să îmi fac eu jocul și să pun în aplicare o tactică cât mai bună, să o incomodez. Practic așa cum am spus, nu cred că este suprafața ei preferată zgura, cu toate că aici este un joc mult mai rapid, o zgură rapidă. Depinde foarte mult și de pe ce teren se va juca. Eu voi încerca să fiu agresivă, dar în același timp să și construiesc cât mai mult punctul. Voi vedea meciul pe care ea astăzi l-a jucat (n.r. joi) și împreună cu antrenorul să fac o tactică cât mai bună" - Irina Camelia Begu.







Despre Amanda Anisimova, viitoarea adversară







"Am văzut-o de câteva ori jucând, știu că este o jucătoare puternică, lovește mingea în forță, servește bine. Nu știu foarte, foarte multe date, voi încerca să mă uit la câteva meciuri cu ea. Împreună cu antrenorul meu voi încerca să construiesc o tactică" - Irina Camelia Begu.







Mare mulțumire - faptul că a luptat





"Faptul că am luptat este mare mea mulțumire, pentru că în primul set am jucat foarte slab. Oarecum, dacă cineva se uita de afară nu vedea ca acest meci să se încline într-o altă direcție. Faptul că am luptat pentru fiecare punct, m-am agățat în momentele în care nu simțeam mingea și nu simțeam că pot să fac ceva de acolo. Cred că asta a contat cel mai mult și ulterior că am reușit la 5-4 acolo să închid meciul" - Irina Camelia Begu.





Despre forma de moment







"Mai am mult de crescut, nu sunt încă la cel mai bun nivel, asta este clar, dar mă simt din ce în ce mai bine, meciurile acestea îmi dau încredere. Fizic mă simt bine și simt că devin din ce în ce mai solidă. Dar, sper să clădesc de la meci la meci, să am cât mai multe meciuri în picioare" - Irina Camelia Begu.





Despre accidentările din ultima perioadă







"Venind după două accidentări am încercat să mă refac din punct de vedere fizic, am îndurat foarte multe în ultimele trei-patru săptămâni pe partea aceasta.







La Madrid îmi era foarte greu să respir și să duc cât mai mult schimburile, adică să le lungesc. Acum nu mai am nicio problemă din punct acesta de vedere și asta a contat cel mai mult în primă fază. Am construit foarte mult pe partea fizică, am încercat să mă antrenez cât mai mult. Vârful de formă nu știi niciodată când vine, însă normal că îmi doream să fie aici și acum sper să dureze cât mai mult" - Irina Camelia Begu.





2016, cel mai bun sezon al carierei







"Nu am așteptări, vreau să iau fiecare meci în parte. Cu siguranță anul 2016 este cel în care am atins vârful de formă. Am jucat sferturi la Madrid, semifinale la Roma, turul patru aici. Cu siguranță a fost cel mai bun an al carierei. Atunci am reușit să ajung și pe locul 22 în lume. E foarte greu să programezi ceva, tu te antrenezi, vrei să muncești cât mai mult și vezi până la urmă ce iese" - Irina Camelia Begu.



Pe Irina Begu o aşteaptă un meci foarte difcil în faza următoare, cu americanca Amanda Anisimova (locul 51 WTA), care a trecut de Aryna Sabalenka (Belarus, locul 11 WTA), scor 6-3, 6-2, după o oră și 15 minute.