Sorana Cîrstea, după eliminarea de la Roland Garros: "Am jucat cu ruptură de abdomen. E o accidentare destul de serioasă"

Sorana Cârstea a ieşit de la Roland Garros din turul 2, dar jocul mai puţin reuşit poate fi pus pe seama problemelor se sănătate. Sportiva noastră a jucat cu o ruptură la abdomen, astfel că nu a avut şanse în faţa Boslovei Zadoinov, scrie Mediafax..





Problemele au fost recunoscute chiar de Sorana Cârstea, la interviurile de la finalul meciului: "Am jucat cu ruptură de abdomen. Mi s-a-ntâmplat încă din primul tur, dar am încercat să trag de mine şi să joc şi turul doi pentru că mi se părea că am o şansă şi un culoar favorabil. E o accidentare destul de serioasă, o ruptură de gradul trei, de vreo doi centimetri. M-a împiedicat să joc ce voiam.





Serviciul meu a fost o glumă, am servit cu 80 km/h pentru că nu puteam din cauza durerii. Voi avea nevoie de 3-4 săptămâni de pauză, deci cel mai probabil voi reveni direct la Wimbledon", a precizat Sorana Cârstea pentru Digi Sport.



Sorana Cîrstea (84 WTA) a fost eliminată, joi, în turul secund la Roland Garros, după ce a pierdut în faţa ibericei Aliona Bolsova Zadoinov (137 WTA), scor 6-7 (5), 6-7 (3).





