Roland Garros: Naomi Osaka, în turul trei după o partidă de aproape trei ore cu Victoria Azarenka - Japoneza, nevoită încă o dată să revină de la 0-1 la seturi

Naomi Osaka a fost protagonista unui meci maraton în turul doi de la Roland Garros, japoneza având nevoie de aproape trei ore pentru a o învinge pe Victoria Azarenka (43 WTA), fost lider mondial. Meciul a fost unul extrem de spectaculos, cu multe răsturnări de situație. La fel ca în primul tur, Osaka a fost nevoită să revină de la 0-1 la seturi. S-a terminat 4-6, 7-5, 6-3 pentru numărul 1 WTA.

Osaka a fost condusă cu 4-0 și 5-1 în primul set, a avut o tresărire de orgoliul pe final, dar manșa i-a revenit Victoriei Azarenka, scor 6-4. În actul secund, japoneza s-a văzut din nou nevoită să revină, de data aceasta de 2-4. Liderul mondial a ridicat nivelul jocului, a reușit două break-uri și s-a impus cu 7-5, după ce jucătoarea din Belarus a salvat trei migi de set.

Setul decisiv a fost dominat autoritar de Naomi, care a avut 5-1 pe tabelă. Azarenka a salvat o minge de meci, a făcut break-ul, și apoi s-a apropiat la 3-5. Japoneza a servit pentru câștigarea meciului, dar s-a aflat în situația de a salva minge de break. A reușit, după care a ratat o altă minge de meci, dar a treia a fost cu noroc. Partida s-a încheiat după două ore și 52 de minute de joc.



