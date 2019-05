Roland Garros: Elina Svitolina, în turul trei fără să joace - Urmează un duel cu Garbine Muguruza

Potrivit organizatorilor competiţiei pariziene, Kozlova a acuzat dureri intercostale, scrie Agerpres.

Svitolina, dublă sfertfinalistă la Roland Garros (2015 şi 2017), o va întâlni în turul trei pe spaniola Garbine Muguruza, fostă numărul unu mondial, care a trecut în două seturi, 6-4, 6-1, de suedeza Johanna Larsson (172 WTA). Muguruza a cucerit titlul la Roland Garros în 2016.

