Roland Garros: Cine este Magda Linette, următoarea adversară a Simonei Halep - A pierdut șapte din ultimele nouă meciuri disputate

În turul doi de la Roland Garros, Simona Halep o va înfrunta în premieră pe Magda Linette (87 WTA), iar disputa se anunță una destul de lejeră pentru campioana en-titre, cel puțin pe hârtie. Poloneza în vârstă de 27 de ani nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, în ultimele nouă partide jucate având șapte înfrângeri. Linette nu a trecut niciodată de turul trei la un turneu de Grand Slam, performanță reușită la Australian Open 2018 și Roland Garros 2017.





Partida dintre Halep și Linette se va juca joi, ora de start urmând să fie anunțată de organizatori pe parcursul zilei de miercuri.







Cine este Magda Linette





Magda Linette s-a născut pe 12 februarie 1992, la Poznan (Polonia). Părinții sunt Tomasz și Beata, iar sora sa se numește Dagmara. Linette a început tenisul la șase ani, jucând prima dată pe tabloul principal al unui turneu WTA în anul 2013. Lovitura sa favorită este cea de backhand și ii place să evolueze pe hard și iarbă. Contrar acestor preferințe, turneul favorit este chiar cel de la Roland Garros, unde a obținut cea mai bună performanță în 2017 - turul al treilea: le-a învins pe Alizé Lim (Franța) și Ana Konjuh (Croația), înainte să fie eliminată de Elina Svitolina.







În prezent, Linette ocupă locul 87 în clasamentul modial. Cea mai bună clasare a fost locul 55 WTA, atinsă în februarie 2018.





Potrivit site-ului WTA, Magda Linette este antrenată de croatul Izo Zunic și britanicul Mark Gellard. Cel din urmă le-a mai antrenat, printre altele, pe Su-Wei Hsieh și Bethanie Mattek-Sands.





Palmares







Linette a câștigat un turneu de categorie 125K Series, în 2014, la Ningbo. A mai disputat două finale: la Tokyo în 2015 și la Bol (125K Series) în 2018. De asemenea, a jucat trei finale WTA la dublu: 2017 - Bogotá (cu Cepede Royg); 2016 - Hong Kong (cu Y.Xu); 2014 - Guangzhou (cu Alize Cornet). În circuitul ITF a câștigat 10 titluri, cel mai recent în 2016, la Cagnes-Sur-Mer.





Cel mai bun rezultat din 2019: semifinală la Hua Hin







Magda Linette și-a început sezonul 2019 cu o înfrângere la Shenzhen, în fața Soranei Cîrstea, scor 3-6, 3-6. Cel mai bun rezultat în acest an l-a obținut la turneul de la Hua Hin (Thailanda), unde a ajuns până în semifinale (a fost învinsă de Dayana Yastremska, scor 6-4, 6-3). În drumul său spre semifinale, Linette a învins-o în optimi pe Monica Niculescu, scor 4-6, 6-3, 6-2. În total, poloneza a înregistrat 13 victorii și 14 înfrângeri în actualul sezon.





Linette are doar două victorii în ultimele nouă meciuri disputate





În primul tur de la Roland Garros, Magda Linette a trecut de franțuzoaica Chloe Paquet (166 WTA), beneficiara unui wild card. Poloneza a pierdut primul set, dar apoi a mai cedat doar trei game-uri până la finalul meciului (scor 3-6, 6-1, 6-2).





Linette venea la Roland Garros după o serie de cinci înfrângeri consecutive. Ultima victorie obținută data de pe 9 aprilie, 2-6, 7-6(5), 6-0 cu spaniola Aliona Bolsova Zadoinov, în primul tur la Bogota. În ultimele nouă meciuri disputate, poloneza a înregistrat doar două victorii (inclusiv cea din primul tur de la Roland Garros).





Rezultatele obținute de Magda Linette pe zgură în 2019, înainte de participarea la Roland Garros (o victorie - 6 înfrângeri):



Charleston: turul I - învinsă de Ajla Tomljanovic, scor 6-2, 7-6(7)

Bogota: optimi - învinsă de Astra Sharma, scor 6-4, 6-3

Rabat: turul I - învinsă de Ivana Jorovic, scor 6-3, 6-2

Madrid: turul I - învinsă de Anastasia Potapova, scor 1-6, 6-4, 6-2

Roma: turul I al calificărilor - învinsă de Alize Cornet, scor 6-4, 2-6, 6-3

Strasbourg: turul I - învinsă de Rebecca Peterson, scor (0)6-7, 6-1, 6-3



Rezultatele înregistrate de Lintte la turneele de Grand Slam:





Australian Open (două victorii, patru înfrângeri):





2019: turul I - învinsă de Naomi Osaka (Japonia), scor 6-4, 6-2

2018: turul III - învinsă de Denisa Allertova (Cehia), scor 6-1, 6-4

2017: turul I - învinsă de Mandy Minella (Luxemburg), scor 7-5, 6-4

2016: turul I - învinsă de Monica Puig (Puerto Rico), scor 6-3, 6-0



Roland Garros (două victorii, patru înfrângeri)





2018: turul I - învinsă de Zarina Diyas (Kazahstan), scor 6-3, 6-1

2017: turul III - învinsă de Elina Svitolina (Ucraina), scor 6-4, 7-5

2016: turul I - învinsă de Johanna Larsson (Suedia), scor 6-3, 4-6, 7-5

2015: turul I - învinsă de Flavia Pennetta (Italia), scor 6-3, 5-7, 6-1



Wimbledon (nicio victorie, patru înfrângeri):





2018: turul I - învinsă de Yulia Putintseva (Kazahstan), scor 6-3, 3-6, 10-8

2017: turul I - învinsă de Bethanie Mattek-Sands (SUA), scor 1-6, 6-2, 6-3

2016: turul I - învinsă de Samantha Stosur (Australia), scor 7-5, 6-3

2015: turul I - învinsă de Kurumi Nara (Japonia), scor 3-6, 6-3, 4-3 (abandon)



US Open (o victorie, patru înfrângeri):





2018: turul I - învinsă de Serena Williams (SUA), scor 6-4, 6-0

2017: turul I - învinsă de Karolina Pliskova (Cehia), scor 6-2, 6-1

2016: turul I - învinsă de Dominika Cibulkova (Slovacia), scor 6-2, 6-3

2015: turul II - învinsă de Agnieszka Radwanska (Polonia), scor 6-3, 6-2





Simona Halep vs Magda Linette





Vârsta: 27-27

Locul nașterii: Constanța - Poznan, Polonia

Înălțime: 1,68 metri - 1,71 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în sezonul 2019: 24/8 vs 13/14

Victorii/înfrângeri în carieră: 474/205 vs 325/249 (potrivit WTA)

Titluri în 2019: 0-0

Titluri în carieră: 18-0

Bani câștigați în 2019: $1,532,290 vs $137,849

Bani câștigați din tenis: $29,677,869 vs $1,858,243

Locul în clasamentul WTA: 3-87

Cea mai bună clasare din carieră: 1-55.

Sursa foto: WTA; Instagram - Magda Linette.