Naomi Osaka (1 WTA), după ce a fost la un pas de eliminare de la Roland Garros: "Am câştigat ultimele două Grand Slam-uri şi chiar vreau să câştig şi aici"

"Este setul în care am fost cea mai nervoasă în viaţa mea. Nu am putut să pun mingile în teren. Am avut probleme pentru că de obicei mă calmez. Dar acolo aveam impresia de-a lungul întregului meci că e o bătălie care încearcă să-mi ia din nou minţile", a declarat Osaka, potrivit Digi Sport.





"Aş putea da mai multe motive logice legate de faptul că am fost atât de nervoasă. Dar eu nu sunt o persoană neapărat logică. Motive logice sunt că am jucat pentru prima dată un Grand Slam din postura de lider. Le-am câştigat pe ultimele două şi chiar vreau să câştig şi aici. N-am mai evoluat niciodată pe Chatrier Court. Şi am vrut să-mi dovedesc că sunt în stare, să-mi dovedesc mie din nou", a mai spus Osaka.





a completat Naomi.



În turul următor, Osaka va fi protagonista unuia dintre cele mai interesante meciuri ale actualei ediții de la Roland Garros. Nipona se va duela cu Victoria Azarenka, fost lider mondial (jucătoarea din Belarus a stat 51 de săptămâni pe prima poziție a ierarhiei WTA). Vika (locul 43 WTA în acest moment) "A fost unul dintre acele meciuri în care nu joci bine, dar trebuie să găseşti calea ca să câştigi. Tocmai am învăţat să o fac",În turul următor, Osaka va fi protagonista unuia dintre cele mai interesante meciuri ale actualei ediții de la Roland Garros. Nipona se va duela cu Victoria Azarenka, fost lider mondial (jucătoarea din Belarus a stat 51 de săptămâni pe prima poziție a ierarhiei WTA). Vika (locul 43 WTA în acest moment) a trecut în primul tur de campioana ediției din 2017, Jelena Ostapenko, scor 6-4, 7-6(4).





Ce a spus despre meciul cu Victoria Azarenka





"Ea ajucat foarte bine în ultima perioadă, cu siguranță meciul nu va semăna cu cel de anul trecut pe care l-am jucat împotriva ei la Roma. Mă aștept să fie unul din cele mai grele meciuri din acest an", a precizat liderul mondial.





Osaka și Azarenka s-au mai înfruntat de două ori până acum, împărțindu-și victoriile. Vika s-a impus în 2016, în turul trei de la Australian Open, scor 6-1, 6-1, iar japoneza a câștigat anul trecut, în primul tur la Roma, scor 6-0, 6-3.





Naomi Osaka a câștigat ultimele două turnee de Grand Slam: Australian Open 2019 și US Open 2018.





