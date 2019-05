Roland Garros: Irina Begu vs Lin Zhu 6-1, 6-1 / Debutul perfect - Victorie în 58 de minute

Meciul de debut al Irinei Begu (116 WTA) la Roland Garros a fost mai degrabă un antrenament cu public. Românca a dominat-o autoritar pe chinezoaica Lin Zhu (106 WTA), aflată la prima sa participare pe tabloul principal al Grand Slam-ului parizian. Begu a cedat doar două game-uri și a obținut calificarea în turul următor după 58 de minute de joc (scor 6-1, 6-1).





Pentru calificarea în turul al doilea, Begu va primi un cec de 87.000 de euro şi 70 de puncte WTA.

În faza următoare, Irina Begu o va întâlni pe Karolina Muchova (Cehia, 73 WTA), care a trecut surprinzător de Anett Kontaveit (Estonia, 17 WTA), scor 3-6, 6-2, 6-2.

Statistica meciului Begu vs Zhu:



Ași: 0-1

Duble greșeli: 0-3

Lovituri câștigătoare: 15-9

Erori neforțate: 10-21

Puncte câștigate cu primul serviciu: 86% (18/21) - 50% (15/30)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 69% (11/16) - 25% (4/16)

Puncte de break salvate: 0% (0/0) - 17% (1/6)

Puncte de break câștigate: 83% (5/6) - 0% (0/0)

Total puncte câștigate: 67% (56/83) - 33% (27/83)

Durata partidei: 58 min.







Desfășurarea partidei:







Setul I







Condusa cu 30-0, Irina revine inainte ca situatia sa se complice. Jucatoarea noastra fructifica prima minge de meci si pune capat confruntarii cu Lin Zhu dupa doar 58 de minute. A fost un meci dominat autoritar de Begu, care a depasit-o pe Zhu la toate capitolele.



Break la zero pentru Irina Begu! Chinezoaica a cedat complet, un singur game o desparte pe romanca de calificarea in turul doi de la Roland Garros.







Condusa cu 30-15, Irina gestioneaza cu luciditate momentul si inchide game-ul la a doua sansa. Evolutie foarte buna a jucatoarei noastra pana in acest moment, care ii poate da increderea necesara pentru urmatorul tur.







Lin Zhu opreste seria castigatoare a Irinei Begu. Pe fondul unei relaxari a romancei, Zhu se impune la zero pe propriul serviciu. Chinezoaica a reusit si un as, primul al partidei.







Jocul curge intr-o singura directie. Irina este peste tot, mai adauga un game alb in contul sau si se distanteaza la 3-0 pe tabela.







Irina Begu castiga cel mai disputat game de pana acum al partidei. Romanca a revenit de la 15-40, a ratat o minge de break, dar a reusit sa inchida game-ul la a doar sansa. Este al saselea game consecutiv castigat de Irina!







Setul al doilea a inceput cu Irina Begu la serviciu. Continua prestatia foarte buna a romancei, game alb reusit de jucatoarea noastra in debutul setului secund. Chinezoaica nu gaseste inca solutii pentru jocul Irinei.







Setul I







Begu inchide primul set cu un nou break. Chinezoaica a facut dubla greseala la mingea de set a Irinei. Doar 28 de minute a durat primul act. Jucatoarea noastra a fructificat toate cele trei mingi de break pe care le-a avut in acest set.







Un game destul de disputat pe serviciul Irinei. Chinezoaica a inceput sa varieze mai mult loviturile, simte mai bine mingea. Totusi, Begu are un avantaj linistitor pe tabela (5-1).







Inca un break pentru Irina Begu, care se distanteaza la 4-1. Romanca este cea care dicteaza ritmul si profita din plin de erorile adversarei (10 erori nefortate pana in acest moment).







Lin Zhu apare pentru prima data pe tabela, dupa un game castigat cu ceva dificultati. Irina a revenit de la 0-30, iar in cele din urma game-ul s-a decis la avantaje. Begu serveste excelent, chinezoaica are probleme la retur. Un singur punct cedat de Irina in game-ul de serviciu. Tabela arata 3-1 pentru romanca.







Irina Begu isi consolideaza break-ul din game-ul de debut. Romanca se impune la zero pe propriul serviciu. Jucatoarea noastra a intrat foarte bine in meci, sa speram ca poate sa isi mentina acest ritm (2-0).







Meciul a inceput cu Lin Zhu la serviciu. Debut perfect pentru jucatoarea noastra, care face break-ul la prima oportunitate. Begu sta bine in schimburile lungi si incearca sa isi impinga adversara mult in spatele liniei de fund, iar aceasta nu mai poate trimite mingea peste fileu. Chinezoaica a comis si prima dubla greaseala a meciului. Primele picaturi de ploaie si-au facut deja aparitia la Paris.







Begu si Zhu se afla la incalzire.







Cerul este acoperit de nori la Paris. A fost anuntata ploaie pentru astazi, sa speram ca programul meciurilor nu va avea prea mult de suferit.







Irina Begu (116 WTA) joacă astăzi în primul tur la Roland Garros, unde o întâlnește pe chinezoaica Lin Zhu (106 WTA). Partida se dispută pe Terenul 12, de la ora 12:00 (ora României). Va fi prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare.





Pentru Lin Zhu (25 de ani) va fi prima participare pe tabloul principal la Roland Garros. Ea mai jucat în calificări în 2015 și 2016, fiind eliminată de fiecare dată în primul tur. Jucătoarea din China are patru prezențe pe tabloul principal la turneele de Grand Slam (trei la Australian Open și una la Wimbledon) și niciodată nu a reușit să treacă de prima rundă.







Irina Begu se află pentru a opta oară pe tabloul principal de la Roland Garros. Cel mai bun rezultat pe zgura pariziană l-a obținut în 2016, când a ajuns până în faza optimilor de finală. Anul trecut, românca a părăsit competiția în turul III, fiind eliminată de Caroline Garcia. De altfel, faza optimilor este cea mai bună performanță a Irinei la turneele de Grand Slam. Ea a mai ajuns în optimi și la Australian Open, în 2015.







Lin Zhu nu are niciun trofeu în palmares. De partea cealaltă, Begu a câștigat patru titluri la simplu și nouă la dublu.







Competiția de la Roland Garros poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.