Roland Garros: Caroline Wozniacki, eliminată de Veronika Kudermetova după ce a câștigat primul set cu 6-0

Încă o favorită își ia la revedere de la Roland Garros încă din primul tur. Caroline Wozniacki (cap de serie 13) a cedat în disputa cu Veronika Kudermetova (68 WTA), deși a câștigat primul set cu 6-0. Rusoaica și-a adjudecat următoarele două seturi, obținând calificarea în turul al doilea la Grand Slam-ului parizian (0-6, 6-3, 6-3).





Pentru Kudermetova (22 de ani) este cea mai importantă victorie a carierei, prima în fața unei jucătoare din Top 20 WTA. Rusoaica se află pentru prima oară pe tabloul principal la Roland Garros, după eşecuri în calificări în 2017 şi 2018.





"Este o mare victorie pentru mine astăzi. Eram foarte entuziasmată să joc acest meci pe acest teren, pe un stadion mare. Am fost puțin emoționată când am început meciul, dar apoi am încercat să îmi fac jocul, un pic mai agresiv și cred că am făcut o treabă bună astăzi", a spus Kudermetova, după prima sa victorie la un turneu de Grand Slam.





Înainte de participarea la Roland Garros, Kudermetova jucase o singură partidă pe tabloul principal la un Grand Slam. S-a întâmplat în acest an, la Australian Open, fiind învinsă de Sofia Kenin. scor 6-3, 3-6, 7-5.







Kudermetova va juca în turul următor cu învingătoarea dintre Zarina Diyas (Kazakhstan, 99 WTA) și Audrey Albie (Franța, 289 WTA), beneficiara unui wild card.





La ediția de anul trecut de la Roland Garros, Caroline Woznaicki s-a oprit în optimi, fiind învinsă de Daria Kasatkina, scor 7-6(5), 6-3.





Rezultate consemnate luni:





Ashleigh Barty (AUS/N.8) - Jessica Pegula (USA) 6-3, 6-3

Jennifer Brady (USA) - Ivana Jorovic (SRB) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5

Polona Hercog (SLO) - Aliaksandra Sasnovich (BLR/N.32) 4-6, 6-2, 8-6

Johanna Konta (GBR/N.26) - Antonia Lottner (GER) 6-4, 6-4

Lauren Davis (USA) - Kristýna Plíšková (CZE) 6-2, 6-4

Viktória Kužmová (SVK) - Alizé Cornet (FRA) 6-4, 6-3

Kiki Bertens (NED/N.4) - Pauline Parmentier (FRA) 6-3, 6-4

Diane Parry (FRA) - Vera Lapko (BLR) 6-2, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS) - Caroline Wozniacki (DEN/N.13) 0-6, 6-3, 6-3

Kaia Kanepi (EST) - Julia Görges (GER/N.18) 7-5, 6-1