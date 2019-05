Roland Garros: Sorana Cîrstea, în turul doi după un meci de mare luptă cu slovena Kaja Juvan (scor 5-7, 6-4, 7-5)

Sorana Cîrstea (locul 84 WTA) și-a aflat adversara din primul tur de la Roland Garros cu două ore înainte de meci, după ce Petra Kvitova s-a retras din competiție din cauza unei accidentări. Românca a întâlnit-o pe slovena Kaja Juvan (18 ani, 131 WTA), care a reușit să îi pună probleme serioase. Cîrstea a fost nevoită să revină de la 0-1 la seturi pentru a obține calificarea în turul al doilea al Grand Slam-ului de la Paris. A fost 5-7, 6-4, 7-5 pentru jucătoarea noastră, după un meci care a durat două ore și 22 de minute.





Kvitova care n-a mai apărut, condamnarea și calificarea Soranei Cîrstea în turul doi de la Roland Garros Pentru calificarea în turul al doilea, Cîrstea va primi un cec de 87.000 de euro şi puncte 70 WTA. În faza următoare, Sorana Cîrstea va da piept cu Aliona Bolsova Zadoinov (Spania, locul 137 WTA), venită din califcări, care a trecut de Vera Zvonareva (Rusia, locul 78 WTA), scor 6-4, 6-2.

"A fost un meci greu. Trebuia să joc cu Kvitova. Am aflat cu două ore înainte că joc cu Juvan, nu o cunoșteam. A fost o situație dificilă, dar sunt fericită că am câștigat. E prima oară când mi se întâmplă așa ceva, dar a trebuit să mă adaptez repede", a spus Sorana Cîrstea după victoria din primul tur de la Roland Garros.





Statistica meciului Cîrstea vs Juvan:





Ași: 0-0

Duble greșeli: 4-7

Lovituri câștigătoare: 29-40

Erori neforțate: 30-40

Puncte câștigate cu primul serviciu: 63% (50/80) - 62% (41/66)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 49% (20/41) - 50% (17/34)

Puncte de break salvate: 67% (10/15) - 45% (5/11)

Puncte de break câștigate: 55% (6/11) - 33% (5/15)

Total puncte câștigate: 51% (112/221) - 49% (109/221)

Durata partidei: 2h 22 min.







Desfășurarea partidei:





Setul III







Jucatoarea noastra rezista foarte bine in schimburile lungi, controleaza punctele si o forteaza pe adversara sa greseasca. Un game muncit de Sorana, care conduce acum cu 6-5. Cirstea isi procura prima minge de meci. Din pacate, banda fileului tine cu slovena si lovitura Soranei ricoseaza in afara terenului. La a doua minge de meci a romancei, Juvan trimite prea lung, iar meciul se incheie dupa doua ore si 22 de minute.







Cum mult noroc, Cirstea face break-ul la ultima strigare. Anterior, slovena salvase doua mingi de break, profitand de lipsa de inspiratie a jucatoarei noastre. Din apropierea fileului, Sorana a ales in doua randuri cele mai proaste variante, avand tot terenul liber in fata. A fost un game in care Juvan a comis doua duble greseli.







Pusa sub presiune, Cirstea reuseste un game alb pe propriul serviciu. Slovena va servi insa pentru castigarea meciului.







Un nou game muncit de Sorana, care a fost nevoita sa revina de la 0-30. Jucatoarea de 18 ani rezista excelent. Romanca se apropie pe tabela la 3-4. Juvan gaseste un unghi incredibil cu serviciul si isi adjudeca un game in care a fost condusa cu 30-15. Sorana va servi pentru a ramane in meci.







Sorana ajunge la o contrascurta si reuseste un passing superb (40-40). Juvan ramane insa concentrata si isi trece game-ul in contul sau. Slovena resimte durere la coapsa, dar jocul sau functioneaza (4-2 in favoarea sa).







Kaja Juvan a prins incredere, este ajutata si de banda fileului si isi trece in cont al doilea game consecutiv din setul decisiv (2-2). Condusa cu 40-0, Cirstea a reusit sa salveze doua mingi de break, insa Juvan a fructificat-o pe a treia cu un forehand direct pe linie. Ce revenire pentru slovena! Este 3-2 pentru Kaja Juvan.





Juvan este prinsa pe picior gresit, Cirstea o paseaza superb si fructifica prima minge de break din acest set (2-0). Desi a condus cu 30-0, Sorana s-a gandit ca e momentul sa ii mai ofere si niste "cadouri" slovenei, printre care si o minge de break. Jucatoarea noastra reuseste sa anuleze sansa adversarei. Juvan risipeste mingile in afara terenului si o ajuta la randul sau pe romanca. Mingea trimisa de Sorana prinde banda fileului, slovena profita si loveste decisiv in cross - minge de break. Juvan nu mai rateaza aceasta sansa si pune capat unui game maraton de peste opt minute.







Setul decisiv a inceput cu Sorana la serviciu. Debut perfect pentru romanca, sa speram ca isi va mentine in continuare acest ritm. Slovena a scazut nivelul jocului, greseste tot mai mult. Este 1-0 pentru Cirstea.







Kaja Juvan primeste ingrijiri medicale. Slovena acuza probleme la coapsa stanga. I s-a aplicat un bandaj imens.







Setul II







Un alt game cu dificultati pentru Sorana, dar scapa cu bine in cele din urma. Salveaza doua mingi de break si trece pentru prima oara in avantaj in setul secund. Cirstea ajunge la o scurta a slovenei si fructifica prima minge de set. Jucatoarea noastra isi adjudeca actul secund dupa 40 de minute de joc.







Sorana se apropie din nou de slovena, dupa un game muncit pe propriul serviciu. Cirstea profita de un moment slab in jocul Kajei, face break-ul la a doua oportunitate si egaleaza situatia pe tabela (4-4).







Un moment bun in jocul Soranei, care reuseste un game alb pe propriul serviciu si se apropie de adversara pe tabela (2-3). Juvan sta bine pe picioare, se apara excelent in momentele importante. Isi trece in cont inca un game controlat autoritar, Cirstea ramane in continuare fara solutii. Se face 4-2 pentru slovena.







Mult prea multe greseli in jocul Soranei. La mingea de break a adversarei, romanca a comis dubla greseala, a treia din meci pentru ea. Juvan preia conducerea (2-1). Pe propriul serviciu, slovena pare de neinvins in aceste momente. Game castigat la 15 de Kaja, care se distanteaza la 3-1.







Cirstea serveste prima si in setul al doilea. Romanca scapa cu bine de acest prim game, dupa ce a salvat doua mingi de break. Avea nevoie Cirstea de un astfel de game care sa ii dea incredere. Juvan isi urmeaza planul, care continua sa dea roade. Slovena se impune la 15 si egaleaza situatia pe tabela (1-1).







Sorana Cirstea a luat o pauza de vestiar, sa speram ca va reveni mai inspirata.







Setul I







Kaja Juvan rupe echilibrul, dupa un game in care Cirstea a cedat complet initiativa. Break pentru slovena, care va servi pentru castigarea primului set. Aflata pe un val de incredere, Juvan nu se complica, isi face serviciul fara emotii si pune capat primului set dupa 47 de minute (7-5).







Cirstea trece din nou un avantaj dupa un game fara complicatii. Juvan ramane insa la un nivel ridicat, variaza bine loviturile, se deplaseaza foarte bine si reuseste sa o puna in dificultate pe romanca. Drept dovada sta si game-ul urmator, unul fulger, in care nu a cedat niciun punct (5-5).







Game de serviciu lejer pentru jucatoarea noastra, care se impune la 15. Se repeta insa scenariul si in game-ul urmator, care se duce in contul Kajei. Sorana se grabeste sa inchida repede punctele, insa castig de cauza are tot slovena. Tabela arata 4-4.







Tanara slovena incearca sa controleze schimburile si ii iese foarte bine. Condimenteaza jocul cu scurte, lovituri la care Sorana nu are replica. Game solid al Kajei, se mentine echilibrul (3-3).







Cirstea apeleaza la o scurta si apoi isi paseaza elegant adversara. Greseste insa din apropierea fileului (15-30). Sorana ia mingea devreme si o incomodeaza pe Juvan, minge de game pentru romanca. Mult prea pasiva, Sorana este pedepsita de slovena. Inca o sansa pentru jucatoarea noastra sa inchida game-ul, dar Juvan nu renunta, este din nou egalitate. Cu doua scurte de efect, Cirstea reuseste sa puna capat game-ului (3-2).







Cirstea trece in avantaj pe tabela, este prima jucatoare care isi castiga serviciul. Pare ca si-a intrat in ritm, controleaza foarte bine schimburile si isi forteaza adversara sa greseasca. Vine insa un game alb din partea slovenei si se reface egalitatea pe tabela (scor 2-2).







Replica buna a Soranei pe serviciul adversarei, a condus cu 40-0 si a reusit break-ul la a doua oportunitate.







Meciul a inceput cu Sorana la serviciu. Debut dificil pentru sportiva noastra, cu multe erori. Kaja a profitat de cadourile primite de la Sorana si si-a trecut in cont break-ul. Desi a salvat trei mingi de break, la cea de-a patra Cirstea a comis a doua dubla greseala din game.







Juan Zhang (China) este arbitrul din scaun al partidei.







S-a încheiat meciul dintre franțuzoaica Pauline Parmentier (44 WTA) și olandeza Kiki Bertens (4 WTA). Favorita numărul 4 s-a impus cu 6-3, 6-4, după o oră și 30 de minute de joc.







Sorana Cîrstea (84 WTA) debutează la Roland Garros împotriva slovenei Kaja Juvan (131 WTA), prezentă pe tabloul principal în calitate de lucky loser. Inițial, românca trebuia să evolueze cu Petra Kvitova (6 WTA), însă cehoaica s-a retras din cauza unei accidentări.





În ciuda retragerii Petrei Kvitova, partida Soranei se va juca tot pe arena Suzanne-Lenglen, a doua ca mărime de la Roland Garros. Meciul dintre Cîrstea și Juvan va începe după confruntarea Pauline Parmentier vs Kiki Bertens.





Kaja Juvan (18 ani) fusese învinsă în ultimul tur al calificărilor de americanca Bernarda Pera (85 WTA), scor 6-4, 1-6, 7-6(1). În precedentele două runde din calificări, Juvan a trecut de Susanne Celik (Suedia, 670 WTA), scor 6-1, 6-0, și de Cori Gauff (SUA, 324 WTA), scor 6-3, 6-3.





Va fi prima întâlnire directă dintre Sorana Cîrstea și Kaja Juvan.





Competiția de la Roland Garros poate fi urmărită în România în direct pe Eurosport (1, 2 și pe Eurosport Player) și LiveText și LiveScore pe HotNews.ro.



Rezultate consemnate luni:



Ashleigh Barty (AUS/N.8) - Jessica Pegula (USA) 6-3, 6-3

Sorana Cirstea (ROU) - Kaja Juvan (SLO) 5-7, 6-4, 7-5

Jennifer Brady (USA) - Ivana Jorovic (SRB) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5

Polona Hercog (SLO) - Aliaksandra Sasnovich (BLR/N.32) 4-6, 6-2, 8-6

Donna Vekic (CRO/N.23) - Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-4

Johanna Konta (GBR/N.26) - Antonia Lottner (GER) 6-4, 6-4

Lauren Davis (USA) - Kristýna Plíšková (CZE) 6-2, 6-4

Viktória Kužmová (SVK) - Alizé Cornet (FRA) 6-4, 6-3

Kiki Bertens (NED/N.4) - Pauline Parmentier (FRA) 6-3, 6-4

Diane Parry (FRA) - Vera Lapko (BLR) 6-2, 6-4

Mandy Minella (LUX) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4, 6-2

Anastasija Sevastova (LAT/N.12) - Luksika Kumkhum (THA) 6-1, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS) - Caroline Wozniacki (DEN/N.13) 0-6, 6-3, 6-3

Shuai Zhang (CHN) - Varvara Lepchenko (USA) 6-1, 6-1

Kaia Kanepi (EST) - Julia Görges (GER/N.18) 7-5, 6-1